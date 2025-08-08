"Un meci foarte ciudat". Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita - Antena Sport

Închide meniul
“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 8:12

Un meci foarte ciudat. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita

Elias Charalambous, la conferinţa de presă / Antena Sport

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.

După meciul de pe Arena Națională, Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a vorbit despre meciul făcut de jucătorii săi, dar și despre returul care îi așteaptă în Kosovo.

Elias Charalambous: “Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers”

Tehnicianul de 44 de ani a catalogat partida de pe cel mai mare stadion al țării drept una ciudată, ținând cont că “roș-albaștrii” au încasat goluri la primele faze periculoase ale adversarilor din fiecare repriză. Cipriotul a ținut să aprecieze reacția elevilor săi, care au reușit să întoarcă o diferență de două goluri în decurs de aproximativ jumătate de oră.

Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.

A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.

Trebuie să dedicăm victoria fanilor noștri, care i-au împins pe băieți de la spate chiar și când erau conduși, până la finalul jocului. Ne-au ajutat mult astăzi pentru a câștiga. Dar asta nu înseamnă nimic, calificarea se va decide la retur. Cred că începem de la zero, trebuie să fim foarte concentrați. Va fi foarte dificil.

Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers. Așa a fost astăzi. În afară de ocaziile pe care le-au avut, n-au produs nimic altceva. Uneori plătești pentru toate greșelile, la toate ocaziile adversarilor, dar repet, pentru noi este bine că am avut acea reacție. Sper ca acest meci să dea direcția pe viitor.

Știm ce calitate are Bîrligea, are golul în sânge și a demonstrat-o și astăzi, cu ajutorul întregii echipei, al jucătorilor intrați pe parcurs. Dar meciul s-a terminat, duminică vom juca în campionat, trebuie să câștigăm.

Apoi, un meci foarte dificil în Kosovo. Va fi un meci 50-50%, trebuie să fim foarte serioși, foarte concentrați. Chiar dacă Drita nu a creat multe ocazii astăzi, va fi un meci în deplasare și ne așteptăm să fie dificil“, au fost declarațiile antrenorului cipriot după partida de pe Arena Națională, potrivit sport.ro.

Returul dintre FCSB și Drita va avea loc în Kosovo săptămâna viitoare, joi, de la ora 21:00.

Daniel Bîrligea, emoţionat după FCSB – Drita 3-2: “S-a schimbat ceva în noi”. A început să plângă la interviu

“Cred că după golul de 2-0 s-a schimbat echipa în bine. S-a schimbat ceva în noi, ne-a ajuns să luăm goluri și să stăm cu capul în jos, să nu arătăm ca noi. Nu am arătat în ultimele meciuri că știm să jucăm fotbal. Sper să ne revenim de acum încolo.

Este destul de greu, pentru că anul trecut a fost formidabil, am ajuns cu toții la un nivel, aveam încredere în noi. Cred că am avut prea multă încredere în noi, pentru că anul trecut a fost prea frumos. A trebuit să ne dăm seama că e alt campionat, alt sezon în Europa și să luptăm pentru prezent.

Am fost prea euforici, am zis că suntem prea buni, a trebuit să ne întoarcem cu picioarele pe pământ și să jucăm fotbal.

A fost o perioadă puțin mai grea. Am văzut o parte de fericire care m-a făcut să plâng. Aveam nevoie de această victorie ca să ne deschidem. Am suferit puțin cu toții, a fost greu, dar sper să luptăm cu toții și să aducem fericire tuturor.

Am crezut că suntem prea buni, dar s-a arătat că nu suntem atât de buni și că trebuie să muncim, să luptăm. Nu am luptat, nu am jucat bine. Eram într-o hibernare cu toții, ca echipă. Sper să câștigăm din nou.

A fost urât, te duceai la antrenamente, era urât, te duceai pe stradă, era urât”, a declarat Daniel Bîrligea, la finalul meciului.

