"Un meci foarte ciudat". Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita - Antena Sport

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.
După meciul de pe Arena Națională, Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a vorbit despre meciul făcut de jucătorii săi, dar și despre returul care îi așteaptă în Kosovo.
Elias Charalambous: “Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers”
Tehnicianul de 44 de ani a catalogat partida de pe cel mai mare stadion al țării drept una ciudată, ținând cont că “roș-albaștrii” au încasat goluri la primele faze periculoase ale adversarilor din fiecare repriză. Cipriotul a ținut să aprecieze reacția elevilor săi, care au reușit să întoarcă o diferență de două goluri în decurs de aproximativ jumătate de oră.
Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.
“A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.
Trebuie să dedicăm victoria fanilor noștri, care i-au împins pe băieți de la spate chiar și când erau conduși, până la finalul jocului. Ne-au ajutat mult astăzi pentru a câștiga. Dar asta nu înseamnă nimic, calificarea se va decide la retur. Cred că începem de la zero, trebuie să fim foarte concentrați. Va fi foarte dificil.
Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers. Așa a fost astăzi. În afară de ocaziile pe care le-au avut, n-au produs nimic altceva. Uneori plătești pentru toate greșelile, la toate ocaziile adversarilor, dar repet, pentru noi este bine că am avut acea reacție. Sper ca acest meci să dea direcția pe viitor.
Știm ce calitate are Bîrligea, are golul în sânge și a demonstrat-o și astăzi, cu ajutorul întregii echipei, al jucătorilor intrați pe parcurs. Dar meciul s-a terminat, duminică vom juca în campionat, trebuie să câștigăm.