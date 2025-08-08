"Un meci foarte ciudat". Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita - Antena Sport

FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meciul de pe Arena Națională, Elias Charalambous, antrenorul FCSB-ului, a vorbit despre meciul făcut de jucătorii săi, dar și despre returul care îi așteaptă în Kosovo.

Elias Charalambous: “Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers”

Tehnicianul de 44 de ani a catalogat partida de pe cel mai mare stadion al țării drept una ciudată, ținând cont că “roș-albaștrii” au încasat goluri la primele faze periculoase ale adversarilor din fiecare repriză. Cipriotul a ținut să aprecieze reacția elevilor săi, care au reușit să întoarcă o diferență de două goluri în decurs de aproximativ jumătate de oră.

Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.

“A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.