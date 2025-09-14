Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal intern | Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul

Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 16:16

Comentarii
Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul

Virgil Ghiță într-un meci disputat de Hannover / Getty Images

Virgil Ghiță a fost titular și integralist duminică în meciul dintre Hannover și Hertha Berlin, din etapa a cincea a ligii secunde a Germaniei. Fundașul român a avut printre cele mai mici note din tabăra gazdelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa pentru care evoluează internaționalul lui Mircea Lucescu a suferit un eșec usturător pe teren propriu, fiind și primul din actuala ediție de campionat.

Virgil Ghiță, evoluție ștearsă în Hannover – Hertha 0-3

După ce etapa trecută reușise să marcheze primul său gol de la transferul în Germania, în deplasarea de la Kiel, Virgil Ghiță a avut o prestație modestă în disputa cu Hertha Berlin.

Românul a fost integralist în înfrângerea cu 3-0 suferită de echipa sa, dar a fost unul dintre cei mai slabi de pe teren, fiind notat cu 6.2 de către cei de la Sofa Score.

Acesta a câștigat un singur duel la sol, dar a excelat la cele aeriene, unde a câștigat 5 dintre cele 7. El a ratat o mare ocazie în timpul partidei și a avut nu mai puțin de 87 de atingeri. Ghiță a reușit, totodată, 72 de pase corecte din 77.

Reclamă
Reclamă

Virgil Ghiță, transferat după trei ani și jumătate în Polonia

Fundașul plecat de sub comanda lui Gheorghe Hagi a jucat trei ani și jumătate în Ekstraklasa, dar a prins un transfer în Germania în această vară.

Hannover a plătit un milion de euro pentru serviciile fundașului în vârstă de 27 de ani, care a prins și convocarea la naționala României pentru dubla cu Canada și Cipru.

Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de releTradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Observator
Oameni carbonizați sau aruncați pe șosea, după ce o dubă cu muncitori a izbit un TIR şi a luat foc, în Mexic
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv
Fanatik.ro
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața locului! Exclusiv
17:26
George Puşcaş, la un pas de transfer! Negocieri avansate cu o echipă din Liga Portugal
17:03
Csikszereda, ironii la adresa FCSB-ului înaintea disputei directe: „Nu poate fi numită Steaua”
17:00
VIDEOBraga – Gil Vicente LIVE VIDEO (22:30). Ianis Stoica, rezervă în Estrela – Guimaraes
16:49
Universitatea Craiova – Farul LIVE SCORE (18:00). Oltenii se pot distanța de locul 2. Echipele de start
16:41
Oblique Seville, noul campion mondial la 100 de metri! Jefferson-Wooden, campioană mondială la feminin
16:39
Surpriză la Rapid! Urma să se opereze, dar de luni va reveni la antrenamente
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter 2 Nota primită de Cristi Chivu, după Juventus – Inter 4-3. Italienii au dat verdictul 3 FotoInterdicţia care l-a adus pe Valentin Ceauşescu la Steaua: “Nu ajungea să câştige Cupa Campionilor” 4 România şi-a aflat posibilele adversare din Nations League! “Tricolorii” sunt în urna a treia 5 Ianis Hagi a debutat la Alanyaspor. A adunat primele minute împotriva echipei lui Marius Ștefănescu 6 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult”
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic