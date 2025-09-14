Virgil Ghiță, printre cei mai slabi de pe teren în înfrângerea dureroasă cu Hertha! Ce notă a primit românul - Antena Sport

Virgil Ghiță a fost titular și integralist duminică în meciul dintre Hannover și Hertha Berlin, din etapa a cincea a ligii secunde a Germaniei. Fundașul român a avut printre cele mai mici note din tabăra gazdelor.
Echipa pentru care evoluează internaționalul lui Mircea Lucescu a suferit un eșec usturător pe teren propriu, fiind și primul din actuala ediție de campionat.
Virgil Ghiță, evoluție ștearsă în Hannover – Hertha 0-3
După ce etapa trecută reușise să marcheze primul său gol de la transferul în Germania, în deplasarea de la Kiel, Virgil Ghiță a avut o prestație modestă în disputa cu Hertha Berlin.
Românul a fost integralist în înfrângerea cu 3-0 suferită de echipa sa, dar a fost unul dintre cei mai slabi de pe teren, fiind notat cu 6.2 de către cei de la Sofa Score.
Acesta a câștigat un singur duel la sol, dar a excelat la cele aeriene, unde a câștigat 5 dintre cele 7. El a ratat o mare ocazie în timpul partidei și a avut nu mai puțin de 87 de atingeri. Ghiță a reușit, totodată, 72 de pase corecte din 77.
Virgil Ghiță, transferat după trei ani și jumătate în Polonia
Fundașul plecat de sub comanda lui Gheorghe Hagi a jucat trei ani și jumătate în Ekstraklasa, dar a prins un transfer în Germania în această vară.
Hannover a plătit un milion de euro pentru serviciile fundașului în vârstă de 27 de ani, care a prins și convocarea la naționala României pentru dubla cu Canada și Cipru.
