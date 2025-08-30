Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel - Antena Sport

Virgil Ghiță a marcat primul gol în tricoul lui Hannover! Specialiștii au fost dați pe spate de prestația românului și l-au desemnat „omul meciului”, în victoria cu Holstein Kiel!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fundașul transferat de la Cracovia, în această vară, s-a adaptat rapid la Hannover. Înaintea duelului cu Holstein Kiel, românul avea „în cont” o pasă decisivă, din victoria cu Kaiserslautern, din prima etapă a sezonului de Bundesliga 2.

Virgil Ghiță a marcat primul gol în tricoul lui Hannover

În minutul 63 al partidei, la scorul de 1-0, în favoarea echipei din Kiel, Virgil Ghiță a lovit excelent mingea cu capul, după o lovitură de colț. Portarul advers nu a avut nicio șansă, iar balonul s-a oprit direct în plasa porții. Hanovver avea să câștige partida datorită golului marcat de Kallman, în minutul 69.

După prestația din meciul cu Holstein Kiel, Virgil Ghiță a primit nota 8,6, din partea specialiștilor de la Sofascore. Românul a fost desemnat omul meciului, având în vedere că a înregistrat cel mai mare punctaj.

Virgil Ghiță a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Academia Hagi. În 2022, fundașul a fost cumpărat de Cracovia, în schimbul sumei de 1,2 milioane de euro.