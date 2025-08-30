Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel - Antena Sport

Închide meniul
Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel

Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel

Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel

Alex Ioniță Publicat: 30 august 2025, 16:36

Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel

Profimedia

Virgil Ghiță a marcat primul gol în tricoul lui Hannover! Specialiștii au fost dați pe spate de prestația românului și l-au desemnat „omul meciului”, în victoria cu Holstein Kiel!

Fundașul transferat de la Cracovia, în această vară, s-a adaptat rapid la Hannover. Înaintea duelului cu Holstein Kiel, românul avea „în cont” o pasă decisivă, din victoria cu Kaiserslautern, din prima etapă a sezonului de Bundesliga 2.

Virgil Ghiță a marcat primul gol în tricoul lui Hannover

În minutul 63 al partidei, la scorul de 1-0, în favoarea echipei din Kiel, Virgil Ghiță a lovit excelent mingea cu capul, după o lovitură de colț. Portarul advers nu a avut nicio șansă, iar balonul s-a oprit direct în plasa porții. Hanovver avea să câștige partida datorită golului marcat de Kallman, în minutul 69.

După prestația din meciul cu Holstein Kiel, Virgil Ghiță a primit nota 8,6, din partea specialiștilor de la Sofascore. Românul a fost desemnat omul meciului, având în vedere că a înregistrat cel mai mare punctaj.

Virgil Ghiță a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Academia Hagi. În 2022, fundașul a fost cumpărat de Cracovia, în schimbul sumei de 1,2 milioane de euro.

După 3 ani petrecuți în Polonia, Virgil Ghiță a ajuns în Bundesliga 2, fiind transferat de Hannover, în schimbul sumei de 1 milion de euro. În momentul de față, românul este cotat la suma de 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Virgil Ghiță a fost convocat la echipa națională, pentru acțiunea din luna septembrie

Mircea Lucescu a anunţat cei 26 de jucători convocaţi pentru meciurile pe care România le va disputa cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu Canada va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Din cei 26 de jucători convocaţi de Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna septembrie, 13 sunt din campionatul intern şi 13 care evoluează la cluburi din străinătate.

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

