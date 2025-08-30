Virgil Ghiță, primul gol pentru Hannover! Românul, omul meciului în victoria cu Holstein Kiel - Antena Sport

Virgil Ghiță a marcat primul gol în tricoul lui Hannover! Specialiștii au fost dați pe spate de prestația românului și l-au desemnat „omul meciului”, în victoria cu Holstein Kiel!
Fundașul transferat de la Cracovia, în această vară, s-a adaptat rapid la Hannover. Înaintea duelului cu Holstein Kiel, românul avea „în cont” o pasă decisivă, din victoria cu Kaiserslautern, din prima etapă a sezonului de Bundesliga 2.
Virgil Ghiță a marcat primul gol în tricoul lui Hannover
În minutul 63 al partidei, la scorul de 1-0, în favoarea echipei din Kiel, Virgil Ghiță a lovit excelent mingea cu capul, după o lovitură de colț. Portarul advers nu a avut nicio șansă, iar balonul s-a oprit direct în plasa porții. Hanovver avea să câștige partida datorită golului marcat de Kallman, în minutul 69.
După prestația din meciul cu Holstein Kiel, Virgil Ghiță a primit nota 8,6, din partea specialiștilor de la Sofascore. Românul a fost desemnat omul meciului, având în vedere că a înregistrat cel mai mare punctaj.
Virgil Ghiță a fost „lansat” în fotbalul profesionist de Academia Hagi. În 2022, fundașul a fost cumpărat de Cracovia, în schimbul sumei de 1,2 milioane de euro.
După 3 ani petrecuți în Polonia, Virgil Ghiță a ajuns în Bundesliga 2, fiind transferat de Hannover, în schimbul sumei de 1 milion de euro. În momentul de față, românul este cotat la suma de 2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Virgil Ghiță a fost convocat la echipa națională, pentru acțiunea din luna septembrie
Mircea Lucescu a anunţat cei 26 de jucători convocaţi pentru meciurile pe care România le va disputa cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu Canada va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Din cei 26 de jucători convocaţi de Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna septembrie, 13 sunt din campionatul intern şi 13 care evoluează la cluburi din străinătate.