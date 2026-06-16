A semnat contractul cu Real Madrid! Jose Mourinho și-a dat acceptul: “Nu mi-am terminat treaba”

Real Madrid încă nu l-a prezentat oficial pe Jose Mourinho, însă antrenorul portughez lucrează deja “din umbră” la mutările pe care le realizează clubul de pe Bernabeu. După ce formația din capitala Spaniei a rezolvat transferurile lui Dumfries, Upamecano, Silva și Cucurella, “galacticii” au mai făcut o mișcare importantă și au semnat prelungirea contractului cu Antonio Rudiger.

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Jose Mourinho urmează să devină în curând noul antrenor al lui Real Madrid, iar “The Special One” și-a conturat planul pentru sezonul viitor. Portghezul s-a gândit și la liderii pe care și-i dorește în vestiar, iar pe listă se afla și neamțul Antonio Rudiger.

Antonio Rudiger și-a prelungit contractul cu Real Madrid

De aceea, clubul a decis să îi prelungească înțelegerea fundașului de 33 de ani care mai avea contract până în această vară cu Real Madrid. Rudiger nu a stat foarte mult pe gânduri, ținând cont că și el își dorea să evolueze sub comanda lui Jose Mourinho.

“Nu mi-am terminat treaba aici. Reînnoirea călătoriei mele cu Real Madrid e un moment de mândrie, un angajament să repar lucrurile alături de colegii mei. Obstacolele ne-au testat, dar ăsta e exact locul unde vreau să fiu“, a scris Rudiger pe rețelele sociale.