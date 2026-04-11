Alvaro Arbeloa a luat foc după Real Madrid – Girona 1-1: „E penalty și de pe Lună”

Real Madrid a făcut un nou pas greșit în lupta la titlu din Spania, asta după ce formația antrenată de Alvaro Arbeloa a remizat pe teren propriu contra celor de la Girona, scor 1-1.

În finalul disputei, „los blancos” au cerut cu insistență lovitură de la 11 metri, la o fază la care Kylian Mbappe a fost umplut de sânge de Vitor Reis, chiar în interiorul careului.

Alvaro Arbeloa a criticat arbitrajul

Real Madrid a remizat contra celor de la Girona, în partida care a deschis etapa cu numărul 31 din La Liga. Barcelona are acum șansa de a se desprinde la 9 puncte în fruntea clasamentului, dacă se va impune cu Espanyol.

Alvaro Arbeloa a luat la țintă arbitrajul, după ce echipa sa nu a primit o lovitură de la 11 metri aproape de finalul jocului, la o fază la care Kylian Mbappe a fost lovit clar cu cotul de un adversar.

„Pentru mine, aici e penalty și de pe Lună. E doar încă unul, încă o săptămână trecută. Nu înțelegem de ce nu s-a dat, dar asta este.