Anunţul făcut de L`Equipe după accidentarea lui Kylian Mbappe - Antena Sport

Kylian Mbappe se va prezenta la reunirea lotului selecţionatei de fotbal a Franţei, luni în cantonamentul de la Clairefontaine, în ciuda accidentării la glezna dreaptă pe care a suferit-o sâmbătă în cursul meciului Real Madrid – Villarreal (3-1) din campionatul Spaniei, informează L’Equipe.
Mbappe a marcat cel de-al treilea gol al madrilenilor, în minutul 81, înainte de a părăsi terenul câteva minute mai târziu, acuzând dureri la glezna respectivă, la care a mai avut probleme şi înaintea meciului de sâmbătă.
Kylian Mbappe se va prezenta la lotul Franţei
Căpitanul Les Bleus se alătura lotului condus de selecţionerul Didier Deschamps, deşi conducătorii madrileni ar fi preferat ca Mbappe să rămână în capitala Spaniei.
Staff-ul naţionalei Franţei va evalua starea atacantului lui Real, înainte de a lua o decizie în privinţa utilizării acestuia în cele două meciuri din preliminariile Cupei Mondiale ediţia 2026, împotriva Azerbaidjanului (10 octombrie) şi Islandei (13 octombrie).
