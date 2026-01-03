Asalt pentru starul de la Real Madrid! PSG, marea favorită pentru transfer - Antena Sport

Închide meniul
Asalt pentru starul de la Real Madrid! PSG, marea favorită pentru transfer

Daniel Işvanca Publicat: 3 ianuarie 2026, 18:40

Jucătorii celor de la Real Madrid / Profimedia

Xabi Alonso a revenit la sentimente mai bune față de brazilianul Rodrygo, care a început să primească din ce în ce mai multe de la antrenorul celor de la Real Madrid.

Chiar și așa, fotbalistul de 24 de ani nu este pe deplin încântat de numărul de meciuri jucate în acest sezon, motiv pentru care nu ar spune ”nu” unui transfer la o altă echipă.

Rodrygo, pe lista celor de la Paris Saint Germain

Chiar dacă presa din Hexagon scrie că oficialii celor de la Paris Saint Germain nu au ținte în această iarnă pe piața transferurilor, gruparea din Ligue 1 monitorizează constant situația lui Rodrygo.

Clubul cu performanțe remarcabile în sezonul precedent pare singurul care și-ar putea permite transferul brazilianului, asta în situația în care conducerea celor de la Real Madrid solicită 100 de milioane de euro în schimbul acestuia.

Arsenal, Chelsea, Liverpool și Manchester City sunt celelalte echipe interesate de extrema „los blancos”, Rodrygo fiind unul dintre preferații lui Pep Guardiola.

  • 60 de milioane de euro este cota lui Rodrygo
  • 291 de meciuri, 70 de goluri și 55 de pase decisive are acesta la Real Madrid

