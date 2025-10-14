Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico - Antena Sport

Închide meniul
Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico

La Liga

Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico

Publicat: 14 octombrie 2025, 14:29

Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico

Jucătorii Barcelonei / Profimedia

Barcelona are infirmeria plină, iar pauza internaţională a venit cu o nouă lovitură pentru catalani, cu două săptămâni înainte de El Clasico. Robert Lewnadowski s-a accidentat în meciul dintre Polonia şi Lituania, din preliminariile World Cup 2026.

Catalanii au confirmat pe site-ul oficial că atacantul polonez a suferit o ruptură musclară la bicepsul femural al coapsei stângi şi urmează să lipsească de pe teren săptămânile următoare.

Robert Lewandowski s-a accidentat la naţionala Poloniei şi ratează El Clasico

Vestea vine într-un moment extrem de complicat pentru echipa lui Hansi Flick, care are mai mulţi jucători indisponibili. Potrivit presei din Spania, accidentarea lui Lewandowski necesită repaus între patru şi şase săptămâni, ceea ce înseamnă că va rata meciul cu Real Madrid, de pe 26 octombrie.

De asemenea, Hansi Flick nu se va putea baza pe Robert Lewandowski nici în meciurile cu Olympiacos şi Club Brugge din UEFA Champions League.

Pe lângă polonez, portarul Joan Garcia şi Dani Olmo au şanse foarte mari de a rata El Clasico. Cu toate acestea, Barcelona are şi motive de bucurie. Lamine Yamal, jucător care a avut probleme în ultimele săptămâni, s-a întors la antrenamente luni.

Şi Ferran Torres, jucător care a fost trimis acasă de la naţionala Spaniei, din cauza unor probleme musculare, este apt, potrivit catalanilor.

Robert Lewandowski a evoluat sezonul acesta în 9 meciuri pentru Barcelona, reuşind să înscrie de 4 ori, toate reuşitele venind în meciuri din La Liga.

Şofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcareŞofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcare
Înaintea meciului cu Real Madrid de pe 26 octombrie, care va avea loc pe Santiago Bernabeu, Barcelona va juca două meciuri pe teren propriu. Primul se dispută în weekend, cu Girona, după care va primi vizita grecilor de la Olympiacos, în UEFA Champions League.

