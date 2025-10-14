Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico - Antena Sport

Barcelona are infirmeria plină, iar pauza internaţională a venit cu o nouă lovitură pentru catalani, cu două săptămâni înainte de El Clasico. Robert Lewnadowski s-a accidentat în meciul dintre Polonia şi Lituania, din preliminariile World Cup 2026.

Catalanii au confirmat pe site-ul oficial că atacantul polonez a suferit o ruptură musclară la bicepsul femural al coapsei stângi şi urmează să lipsească de pe teren săptămânile următoare.

Robert Lewandowski s-a accidentat la naţionala Poloniei şi ratează El Clasico

Vestea vine într-un moment extrem de complicat pentru echipa lui Hansi Flick, care are mai mulţi jucători indisponibili. Potrivit presei din Spania, accidentarea lui Lewandowski necesită repaus între patru şi şase săptămâni, ceea ce înseamnă că va rata meciul cu Real Madrid, de pe 26 octombrie.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦

Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh.

His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

De asemenea, Hansi Flick nu se va putea baza pe Robert Lewandowski nici în meciurile cu Olympiacos şi Club Brugge din UEFA Champions League.