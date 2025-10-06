Barcelona i-a găsit înlocuitor lui Robert Lewandowski! Cifre ireale în acest start de sezon în Spania - Antena Sport

Contractul lui Robert Lewandowski la Barcelona expiră la finalul acestui sezon, iar șansele ca el să continue la clubul catalan sunt minime. Conducerea „blaugrana” a început deja căutările pentru un înlocuitor, iar una dintre opțiunile găsite evoluează chiar în campionatul Spaniei.
Mai mult decât atât, fotbalistul are cifre extraordinare în noul sezon, având în prezent cinci goluri marcate și trei pase decisive în opt apariții pentru echipa sa.
Barcelona l-a găsit pe noul Lewandowski! Ce îl recomandă pe noul atacant dorit de Hansi Flick
Robert Lewandowski a avut o evoluție modestă în înfrângerea suferită de Barcelona contra celor de la Sevilla. Atacantul polonez a irosit o lovitură de la 11 metri, la scorul de 2-1 în favoarea gazdelor.
Presa din Spania scrie că aventura acestuia la gruparea catalană se va încheia la finalul sezonului, când îi și expiră contractul. Mai mult decât atât, cei de la fichajes.com anunță că cei din conducere au găsit deja un înlocuitor.
Este vorba despre Karl Etta Eyong, atacant camerunez în vârstă de 21 de ani. Acesta are cinci goluri și trei pase decisive în cele opt meciuri jucate în acest sezon, iar stilul său de joc este pe placul lui Hansi Flick.
Fotbalistul a fost adus acum o lună de Levante pentru doar trei milioane de euro, asta deși cota sa de piață este de 20 de milioane de euro. Contractul său este valabil până în vara anului 2029.
