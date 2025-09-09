Barcelona nu revine pe Camp Nou! Catalanii au anunţat că vor juca pe un stadion de 6000 de locuri cu Valencia - Antena Sport

Barcelona nu va reveni, pentru moment, pe Camp Nou. Lucrările la arena catalanilor nu sunt gata şi, chiar dacă ar fi vrut să joace cu capacitate redusă din debutul acestui sezon, acest lucru nu se poate.

Catalanii nu au primit din partea unei comisii a consiliului oraşului dreptul de a folosi arena, motiv pentru care au fost nevoiţi să găsească altă soluţie.

Barcelona – Valencia nu se joacă pe Camp Nou

În condiţiile în care nici pe Estadi Olimpic Lluis Companys nu poate juca, arena care a găzduit Barcelona în ultimele sezoane, pe durata lucrărilor de pe Camp Nou, catalanii vor evolua pe arena echipei a doua, Estadi Johan Cruyff.

“Barcelona anunţă că meciul din etapa a patra din La Liga, programat duminică, 14 septembrie, împotriva lui Valencia, nu va avea loc pe Camp Nou”, au scris catalanii, pe site-ul oficial.

Nu este pentru prima oară când Barcelona va juca pe Estadi Johan Cruyff sezonul acesta. Echipa lui Hansi Flick a mai evoluat pe această arenă şi în amicalul cu Como, pentru trofeul Joan Gamper.