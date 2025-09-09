Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Barcelona nu revine pe Camp Nou! Catalanii au anunţat că vor juca pe un stadion de 6000 de locuri cu Valencia - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Barcelona nu revine pe Camp Nou! Catalanii au anunţat că vor juca pe un stadion de 6000 de locuri cu Valencia

Barcelona nu revine pe Camp Nou! Catalanii au anunţat că vor juca pe un stadion de 6000 de locuri cu Valencia

Publicat: 9 septembrie 2025, 21:34

Comentarii
Barcelona nu revine pe Camp Nou! Catalanii au anunţat că vor juca pe un stadion de 6000 de locuri cu Valencia

Jucătorii Barcelonei / Profimedia

Barcelona nu va reveni, pentru moment, pe Camp Nou. Lucrările la arena catalanilor nu sunt gata şi, chiar dacă ar fi vrut să joace cu capacitate redusă din debutul acestui sezon, acest lucru nu se poate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Catalanii nu au primit din partea unei comisii a consiliului oraşului dreptul de a folosi arena, motiv pentru care au fost nevoiţi să găsească altă soluţie.

Barcelona – Valencia nu se joacă pe Camp Nou

În condiţiile în care nici pe Estadi Olimpic Lluis Companys nu poate juca, arena care a găzduit Barcelona în ultimele sezoane, pe durata lucrărilor de pe Camp Nou, catalanii vor evolua pe arena echipei a doua, Estadi Johan Cruyff.

“Barcelona anunţă că meciul din etapa a patra din La Liga, programat duminică, 14 septembrie, împotriva lui Valencia, nu va avea loc pe Camp Nou”, au scris catalanii, pe site-ul oficial.

Nu este pentru prima oară când Barcelona va juca pe Estadi Johan Cruyff sezonul acesta. Echipa lui Hansi Flick a mai evoluat pe această arenă şi în amicalul cu Como, pentru trofeul Joan Gamper.

Reclamă
Reclamă

Catalanii au lucrat pentru a pune la punct mica arenă pentru a putea găzdui meciuri de La Liga din toate punctele de vedere. Mai mult, conducerea blaugrana a dat asigurări că totul va merge fără probleme.

Arena de 6000 de locuri nu ar îndeplini, în mod normal, condiţiile pentru un meci de La Liga. Teoretic, stadioanele din prima ligă a Spaniei trebuie să aibă o capacitate de cel puţin 8000 de locuri, dar în cazul catalanilor s-a făcut o excepţie.

Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensiiScandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Observator
Povestea profesoarei de logică găsite spânzurată alături de copil. Se lupta cu fostul soţ pentru custodie
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
Fanatik.ro
Cât costă rochia roz îmbrăcată de Aryna Sabalenka, după câștigarea US Open 2025. Sportiva nu a cheltuit mulți bani
21:30
LIVE SCORESan Marino U21 – România U21 0-0, în preliminariile pentru Campionatul European din 2027. Tricolorii caută primul succes
21:22
Bosnia – Austria LIVE SCORE (21:45). Meci “de foc” în grupa României. Programul preliminariilor World Cup 2026
21:21
Surprize în primele două meciuri de marţi din preliminariile World Cup 2026
21:17
VideoJurnal Antena Sport | O campioană la anduranţă ecvestră şi-a investit toate economiile pentru a cumpăra un cal
21:14
VideoJurnal Antena Sport | Ulisses, fostul fotbalist ajuns campion la culturism. Americanul e fan Gică Hagi
21:11
VideoJurnal Antena Sport | Guti vorbeşte cu Răducioiu, la SuperMondial, despre românii care l-au inspirat în fotbal
Vezi toate știrile
1 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 2 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1 3 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 4 Israel – Italia 4-5. Thriller cu 9 goluri la Debrecen. Kosovo, surpriza serii. Toate rezultatele din preliminariile World Cup 5 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB 6 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”