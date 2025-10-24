Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico - Antena Sport

Închide meniul
Starurile lui Real Madrid au „luat foc" după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico

Starurile lui Real Madrid au „luat foc" după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico

Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico

Publicat: 24 octombrie 2025, 19:51

Starurile lui Real Madrid au luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal. Tensiuni uriașe înainte de El Clasico

Lamine Yamal și Vinicius/ Profimedia

Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile acide ale lui Lamine Yamal. Puștiul Barcelonei nu s-a ferit să-i atace pe rivalei înainte de El Clasico. 

„Fură, se plâng mult”, au fost cuvintele pe care Lamine Yamal le-a adresat celor de la Real Madrid, într-un interviu acordat în Spania. 

Starurile lui Real Madrid au „luat foc” după declarațiile lui Lamine Yamal 

Conform marca.com, afirmațiile lui Yamal au generat tensiuni în vestiarul lui Real Madrid. „Galacticii” nu au primit cu bine vestea că rivalul de la Barcelona a oferit astfel de declarații, chiar înaintea confruntării directe de pe Bernabeu.  

Spaniolii au notat faptul că cei de la Real Madrid au considerat că Yamal nu a respectat „codul general” al profesioniștilor și a lansat acuzații grave înainte de El Clasico. 

La antrenamentul efectuat în baza de la Valdebebas vineri, jucătorii lui Xabi Alonso au comentat declarațiile făcute de Yamal, acestea provocând adevărate tensiuni între cele două cluburi rivale. Jurnaliștii spanioli s-au declarat convinși de faptul că „galacticii” vor fi motivați și de acest lucru la duelul cu Barcelona de duminică. 

„Declarațiile au provocat un mare disconfort în vestiar, iar jucătorii vor să folosească asta ca pe benzină în meciul de duminică”, au notat spaniolii menționați anterior. 

Real Madrid va primi vizita rivalei Barcelona duminică, de la ora 17:15, în etapa a 10-a din La Liga. „Galacticii” vor să rupă „blestemul” și să obțină prima victorie în fața catalanilor după o pauză de un an și jumătate. În stagiunea trecută, Los Blancos au pierdut toate cele patru confruntări cu trupa lui Hansi Flick.

