Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său - Antena Sport

Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC.

Barcelona are opţiunea de a-l transfera definitiv pe atacantul englez pentru 28 de milioane de lire sterline, o sumă mai mică decât cele 40 de milioane pe care United le-ar cere de la orice alt club.

Marcus Rashford vrea să rămână la Barcelona

Contractul jucătorului de 27 de ani cu United este valabil până în 2028, dar se pare că nu are viitor pe Old Trafford atâta timp cât Ruben Amorim este antrenorul principal.

„Cu siguranţă”, a răspuns Rashford la întrebarea ESPN dacă doreşte să rămână în Spania. „Îmi place acest club şi cred că pentru oricine iubeşte fotbalul, Barcelona este unul dintre cluburile cheie din istoria acestui sport. Pentru un jucător, este o onoare.”

Rashford a petrecut a doua jumătate a sezonului trecut la Aston Villa, unde cariera sa a renăscut sub conducerea lui Unai Emery.