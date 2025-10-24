Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său

Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său

Publicat: 24 octombrie 2025, 15:31

Comentarii
Marcus Rashford a răspuns fără să se gândească! Starul englez, anunț despre viitorul său

Marcus Rashford / Profimedia

Marcus Rashford speră să rămână la FC Barcelona după ce contractul său de împrumut de la Manchester United va expira în vară, relatează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona are opţiunea de a-l transfera definitiv pe atacantul englez pentru 28 de milioane de lire sterline, o sumă mai mică decât cele 40 de milioane pe care United le-ar cere de la orice alt club.

Marcus Rashford vrea să rămână la Barcelona

Contractul jucătorului de 27 de ani cu United este valabil până în 2028, dar se pare că nu are viitor pe Old Trafford atâta timp cât Ruben Amorim este antrenorul principal.

„Cu siguranţă”, a răspuns Rashford la întrebarea ESPN dacă doreşte să rămână în Spania. „Îmi place acest club şi cred că pentru oricine iubeşte fotbalul, Barcelona este unul dintre cluburile cheie din istoria acestui sport. Pentru un jucător, este o onoare.”

Rashford a petrecut a doua jumătate a sezonului trecut la Aston Villa, unde cariera sa a renăscut sub conducerea lui Unai Emery.

Reclamă
Reclamă

El a ajuns la cinci goluri în 12 meciuri pentru Barcelona, graţie dublei marcate împotriva lui Olympiakos în Liga Campionilor, marţi.

Rashford, care urmează să joace primul său El Clasico împotriva Real Madrid în acest weekend, consideră că schimbarea de decor îi face bine. „Oamenii uită acest lucru, dar am petrecut 23 de ani din viaţa mea la Manchester United. Uneori, ai nevoie de o schimbare. Cred că acesta este cazul meu şi mă bucur de tot ce am.”

Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scumpElevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Observator
Momentul impactului când camionul se răstoarnă peste o maşină în Iaşi. Moartea a venit într-o secundă
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
Fanatik.ro
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel Rădoi: „Baiaram chiar merită o primă”
16:36
FC Argeș – Dinamo LIVE TEXT (20:30). „Câinii” țintesc victoria în duelul încins de la Mioveni. Echipele probabile
16:31
LeBron James apare în dosarul care a zguduit NBA! Cum a fost starul lui Lakers folosit de un prieten
16:26
Gigi Becali l-a distrus iar pe Adrian Şut: “A ajuns star, nici nu conta. Am vrut să-l schimb în minutul 10”
16:15
Cristi Chivu, discurs dur înaintea derby-ului Napoli – Inter: „Trebuie să mă justific? Așa mi s-a părut normal”
15:34
Probleme pentru România. Ungaria ne-a luat faţa în clasamentul coeficienților UEFA
15:14
FRF a anunţat stranierii pentru naționalele U21 și U20
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 3 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 Dinamo vrea să dea marea lovitură! Ce fotbalist de la Steaua vrea să transfere
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene