Lamine Yamal încinge spiritele înainte de El Clasico: "Cei de la Real Madrid fură și se plâng tot timpul" - Antena Sport

Lamine Yamal, starul Barcelonei de numai 18 ani, este pregătit de un nou El Clasico. Duminică, echipa lui Hansi Flick merge pe Santiago Bernabeu, pentru primul duel cu Real Madrid din acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu câteva zile înainte de primul El Clasico al sezonului, Lamine Yamal a oferit un interviu unui cunoscut streamer din Spania. Cei doi au discutat despre meciul din Kings League (n.r. competiția organizată de Gerard Pique) dintre La Capital, echipă susținută de Lamine Yamal, și Porcinos, echipa lui Ibai.

Lamine Yamal, săgeți către Real Madrid înainte de El Clasico

Discutând despre cele două echipe, Lamine Yamal a spus că Porcinos în Kings League seamănă cu Real Madrid, iar motivul îi poate scoate din sărite pe fanii madrileni:

“Fură, se plâng tot timpul. Ei bine, să vedem duminică”, a spus Lamine Yamal, potrivit Sport.

După 9 etape disputate în La Liga, Real Madrid este pe primul loc în La Liga, cu 24 de puncte, în timp ce Barcelona se află pe locul al doilea, cu 22 de puncte.