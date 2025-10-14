Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid - Antena Sport

Barcelona și-a obișnuit suporterii ca la partidele cu Real Madrid să vină cu tricouri în ediție limitată, prin prisma parteneriatului pe care îl are cu Spotify. În ultimii ani, un artist sau o trupă a figurat pe tricoul blaugrana cu un logo al unui album sau chiar al muzicianului propriu-zis, iar catalanii nu fac rabat nici la partida care urmează să aibă loc pe 26 octombrie.

Jucătorii lui Hansi Flick și-au prezentat echipamentul special pentru El Clasico, iar în centrul atenției va fi artistul Ed Sheeran. Cântărețul britanic a oferit și câteva declarații după ce pe pagina oficială a clubului au apărut imagini cu tricoul promovat de fotbaliștii catalani.

Ed Sheeran, pe tricoul Barcelonei la meciul cu Real Madrid

Formația blaugrana va avea pe piept logoul ultimului album al cântărețului britanic, intitulat “Play”. Asocierea lui Ed Sheeran cu lumea fotbalului nu este una în premieră, ținând cont că deține acțiuni la Ipswich Town, echipa sa favorită.

“Să îmi văd noul album pe tricoul Barcei e ceva de care sunt mândru. Sunt un fan imens al fotbalului și al Barcelonei și ador că putem uni lumile muzicii și fotbalului într-un fel atât de amuzant“, a spus artistul cu peste 92 de milioane de ascultători lunari pe Spotify, potrivit marca.com.