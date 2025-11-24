Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: "Fault clar" - Antena Sport

Inaki Pena a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost lovit de Vinicius, în Elche - Real Madrid / Profimedia

Elche şi Real Madrid au încheiat la egalitate meciul din etapa cu numărul 13 din La Liga, scor 2-2, după ce gazdele au condus de două ori. Partida s-a încheiat cu mai multe controverse, din cauza arbitrajului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eder Sarabia, antrenorul lui Elche, a fost extrem de nemulţumit la finalul celor 90 de minute, după ce echipa sa a ratat o victorie uriaşă în meciul cu Real Madrid.

Antrenorul lui Elche a făcut praf arbitrajul, după remiza cu Real Madrid: “Te enervezi”

Febas a deschis scorul pentru gazde în minutul 53, din pasa lui Valera. Huijsen a restabilit egalitatea în minutul 78, după o deviere a lui Jude Bellingham. Gazdele au cerut henţ, după ce mingea l-a lovit în mână pe jucătorul englez.

Elche a revenit în avantaj în minutul 84, atunci când Alvaro Rodriuez a înscris cu un şut din afara carelui, după o acţiune personală. Bucuria nu a durat mult, iar Real Madrid a egalat în minutul 87, prin Jude Bellingham, la capătul unei lovituri libere.

😂 Real Madrid today vs. Elche:

– Scored the 1-1 after Jude Bellingham assisted the goal with his arm

– Scored the 2-2 after Vinicius hit Iñaki Peña’s face, and Iñaki started bleeding

Real Madrid is the club of the Regime. Nothing changes. 🫥 pic.twitter.com/meLbPBAV3z

— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 23, 2025