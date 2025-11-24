Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: "Fault clar" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: “Fault clar”

Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: “Fault clar”

Publicat: 24 noiembrie 2025, 10:22

Comentarii
Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: Fault clar

Inaki Pena a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a fost lovit de Vinicius, în Elche - Real Madrid / Profimedia

Elche şi Real Madrid au încheiat la egalitate meciul din etapa cu numărul 13 din La Liga, scor 2-2, după ce gazdele au condus de două ori. Partida s-a încheiat cu mai multe controverse, din cauza arbitrajului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Eder Sarabia, antrenorul lui Elche, a fost extrem de nemulţumit la finalul celor 90 de minute, după ce echipa sa a ratat o victorie uriaşă în meciul cu Real Madrid.

Antrenorul lui Elche a făcut praf arbitrajul, după remiza cu Real Madrid: “Te enervezi”

Febas a deschis scorul pentru gazde în minutul 53, din pasa lui Valera. Huijsen a restabilit egalitatea în minutul 78, după o deviere a lui Jude Bellingham. Gazdele au cerut henţ, după ce mingea l-a lovit în mână pe jucătorul englez.

Elche a revenit în avantaj în minutul 84, atunci când Alvaro Rodriuez a înscris cu un şut din afara carelui, după o acţiune personală. Bucuria nu a durat mult, iar Real Madrid a egalat în minutul 87, prin Jude Bellingham, la capătul unei lovituri libere.

Reclamă
Reclamă

Înainte ca englezul să trimită mingea în poartă, Vinicius a intrat în portarul Inaki Pena, în careul de şase metri. Gazdele au cerut fault şi au încercat să îl convingă pe arbitru în timp ce îi arătau că portarul împrumutat de la Barcelona sângerează, dar reuşita fostului jucător de la Borussia Dortmund a fost validată.

“Nu, nu sunt fericit deloc. Le-am spus jucătorilor că sunt foarte supărat, iar după ce am văzut deciziile arbitrului m-am supărat şi mai mult. Faultul din care a rezultat lovitura liberă nu a fost fault. Mai mult, era un contraatac din care puteam face 3-1. Apoi, Vinicius nu atinge mingea şi îl loveşte pe Inaki Pena în faţă. E fault clar.

Inaki Pena nu a văzut faza pentru că Vinicius l-a lovit în faţă. De aceea faţa lui arată aşa. E fault clar. Sunt foarte nervos că ne pierdem timpul cu astfel de lucruri. Când joci cu Real Madrid şi conduci de două ori, dar sunt alte lucruri care influenţează rezultatul final, te enervezi”, a declarat Eder Sarabia, citat de mundodeportivo.com.

"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
Reclamă

În urma acestei remize, Real Madrid a rămas pe primul loc în La Liga, dar distanţa faţă de Barcelona s-a micşorat, catalanii fiind la un singur punct în spatele echipei lui Xabi Alonso. De partea cealaltă, Elche a urcat pe locul 11, ajungând la 16 puncte.

Pentru Real Madrid, care a ajuns la trei meciuri la rând fără victorie (n.r. înfrângere cu Liverpool şi remize cu Rayo şi Elche) urmează meciul din UEFA Champions League din Grecia, cu Olympiacos, după care va merge pe terenul lui Girona, în La Liga.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Observator
Comuna pitorească din România care a devenit staţiune turistică: "Este un loc încă nedescoperit"
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
Fanatik.ro
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
10:51
Cristi Chivu are vestiarul de partea sa după eșecul din Derby della Madonnina: “Să avem încredere în planul lui”
10:09
Claudiu Petrila, criticat dur de un fost atacant al Rapidului după meciul cu CFR: “De ce să fii nemulțumit?”
9:33
Colegul lui Andrei Rațiu, ținta unui mesaj tulburător: “Sper să faci cancer și să cazi mort pe teren”
9:28
Cum s-a ajuns la descalificarea McLaren? Analiza lui Adrian Georgescu
9:22
VIDEOLionel Messi, magistral! A calificat-o pe Inter Miami în finala Conferinţei de Est, cu un gol şi trei pase decisive
8:59
Gesturile lui Daniel Pancu după ce și-a învins echipa de suflet în CFR – Rapid 3-0. Ce au făcut fanii giuleșteni
Vezi toate știrile
1 NEWS ALERTLando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați după MP din Las Vegas! Cum a fost afectat clasamentul 2 Un singur jucător l-a impresionat pe Gigi Becali în FCSB – Petrolul 1-1: “Nu are cu cine să joace” 3 Ilie Dumitrescu şi-a pierdut şi el răbdarea după ce l-a văzut în meciul cu Petrolul: “Nu poate să facă sprint” 4 Clubul care demarează negocierile cu Gigi Becali pentru transferul stelar al lui Daniel Bîrligea 5 Panică la FCSB! Va intra în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu cine vrea 6 Mihai Stoica a găsit vinovatul de la FCSB pentru egalul cu Petrolul şi a anunţat care ar fi “ruşinea mondială”
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor