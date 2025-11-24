Scandal în Spania! Antrenorul lui Elche a răbufnit după remiza cu Real Madrid şi acuză: "Fault clar" - Antena Sport

Elche şi Real Madrid au încheiat la egalitate meciul din etapa cu numărul 13 din La Liga, scor 2-2, după ce gazdele au condus de două ori. Partida s-a încheiat cu mai multe controverse, din cauza arbitrajului.
Eder Sarabia, antrenorul lui Elche, a fost extrem de nemulţumit la finalul celor 90 de minute, după ce echipa sa a ratat o victorie uriaşă în meciul cu Real Madrid.
Antrenorul lui Elche a făcut praf arbitrajul, după remiza cu Real Madrid: “Te enervezi”
Febas a deschis scorul pentru gazde în minutul 53, din pasa lui Valera. Huijsen a restabilit egalitatea în minutul 78, după o deviere a lui Jude Bellingham. Gazdele au cerut henţ, după ce mingea l-a lovit în mână pe jucătorul englez.
Elche a revenit în avantaj în minutul 84, atunci când Alvaro Rodriuez a înscris cu un şut din afara carelui, după o acţiune personală. Bucuria nu a durat mult, iar Real Madrid a egalat în minutul 87, prin Jude Bellingham, la capătul unei lovituri libere.
😂 Real Madrid today vs. Elche:
– Scored the 1-1 after Jude Bellingham assisted the goal with his arm
– Scored the 2-2 after Vinicius hit Iñaki Peña’s face, and Iñaki started bleeding
Real Madrid is the club of the Regime. Nothing changes. 🫥 pic.twitter.com/meLbPBAV3z
— Barça Universal (@BarcaUniversal) November 23, 2025
Înainte ca englezul să trimită mingea în poartă, Vinicius a intrat în portarul Inaki Pena, în careul de şase metri. Gazdele au cerut fault şi au încercat să îl convingă pe arbitru în timp ce îi arătau că portarul împrumutat de la Barcelona sângerează, dar reuşita fostului jucător de la Borussia Dortmund a fost validată.
“Nu, nu sunt fericit deloc. Le-am spus jucătorilor că sunt foarte supărat, iar după ce am văzut deciziile arbitrului m-am supărat şi mai mult. Faultul din care a rezultat lovitura liberă nu a fost fault. Mai mult, era un contraatac din care puteam face 3-1. Apoi, Vinicius nu atinge mingea şi îl loveşte pe Inaki Pena în faţă. E fault clar.
Inaki Pena nu a văzut faza pentru că Vinicius l-a lovit în faţă. De aceea faţa lui arată aşa. E fault clar. Sunt foarte nervos că ne pierdem timpul cu astfel de lucruri. Când joci cu Real Madrid şi conduci de două ori, dar sunt alte lucruri care influenţează rezultatul final, te enervezi”, a declarat Eder Sarabia, citat de mundodeportivo.com.
În urma acestei remize, Real Madrid a rămas pe primul loc în La Liga, dar distanţa faţă de Barcelona s-a micşorat, catalanii fiind la un singur punct în spatele echipei lui Xabi Alonso. De partea cealaltă, Elche a urcat pe locul 11, ajungând la 16 puncte.
Pentru Real Madrid, care a ajuns la trei meciuri la rând fără victorie (n.r. înfrângere cu Liverpool şi remize cu Rayo şi Elche) urmează meciul din UEFA Champions League din Grecia, cu Olympiacos, după care va merge pe terenul lui Girona, în La Liga.
