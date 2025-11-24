Colegul lui Andrei Rațiu, ținta unui mesaj tulburător: "Sper să faci cancer și să cazi mort pe teren" - Antena Sport

Închide meniul
Colegul lui Andrei Rațiu, ținta unui mesaj tulburător: “Sper să faci cancer și să cazi mort pe teren”

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 9:33

Sergio Camello, jucătorul lui Rayo, în timpul unui meci / Profimedia

Sergio Camello, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano, a primit un mesaj grobian pe rețelele sociale după ce echipa sa a remizat pe terenul nou-promvoatei Real Oviedo, scor 0-0. Folosit titular de Inigo Perez pe postul de atacant, internaționalul de 24 de ani nu a reușit să marcheze, acesta fiind probabil aspectul care a înfuriat utilizatorul care a trimis textul plin de ură și de insulte.

Rayo Vallecano a obținut doar un punct pe terenul celor de la Real Oviedo, la capătul unei partide în care fundașul român a fost cel mai bun fotbalist de pe teren. Duelul de pe Estadio Nuevo Carlos Tartiere a creat din nefericire contextul pentru un mesaj tulburător pe care l-a primit atacantul formației pentru care evoluează și Andrei Rațiu.

Mesajul primit de colegul de la Rayo al lui Andrei Rațiu

Sergio Camello a primit un text plin de înjurături pe rețelele sociale, însă nu acest lucru a fost mai halucinant, ci dorința utilizatorului de a-l vedea pe atacantul lui Rayo bolnav și mort. Derapajul internautului a fost adus în fața oamenilor chiar de jucătorul trupei din Vallecas, care a postat pe rețelele sociale mesajul primit, potrivit marca.com.

Gunoiule, fiu de c***ă. Ce naiba e greșit în a șuta mingea spre poartă? Sper să faci cancer și să cazi mort pe teren, rahatule“, a fost mesajul tulburător primit de jucătorul spaniol.

În vârstă de 24 de ani, Camello a fost crescut la academia lui Atletico Madrid și a ajuns inițial sub formă de împrumut la Rayo în 2022, după care a fost transferat definitiv în 2023 de trupa din Vallecas. La nivel de națională, atacantul a câștigat medalia de aur alături de Spania la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

