Barcelona - Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff - Antena Sport

Barcelona - Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff

Barcelona – Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff

Barcelona – Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff

Publicat: 15 septembrie 2025, 0:26

Barcelona – Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff

Robert Lewandowski, după ce a înscris în Barcelona - Valencia 6-0 / Profimedia

Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga.

Fără Lamine Yamal catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29.

Barcelona – Valencia 6-0

La pauză, Hansi Flick l-a aruncat în luptă pe Raphinha şi brazilianul a făcut 2-0 în minutul 53. El a fost lăsat pe bancă la începutul meciului din cauza faptului că a întârziat la antrenament, potrivit presei din Spania. După numai trei minute Ferran Lopez a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol şi al doilea al său, în minutul 66.

Intrat în minutul 68, golgeterul Robert Lewandowski a marcat ultimele două goluri ale catalanilor, în minutele 76 şi 86, iar FC Barcelona a dispus cu 6-0 de Valencia.

În ierarhia din La Liga, FC Barcelona are 10 puncte şi e a doua, după Real Madrid. Valencia e pe locul 15, cu patru puncte.

Comentarii


1 UPDATEMirel Rădoi, întins pe jos în vestiar după criza nervoasă din meciul cu Farul! Medicii au intervenit imediat 2 Antrenorul lui Alanyaspor s-a convins. Mesaj după debutul lui Ianis Hagi: “Au contribuit foarte mult” 3 Carlo Ancelotti a numit singura echipă de club pe care ar mai antrena-o 4 VideoIanis Stoica a văzut roşu, dar a fost salvat de VAR! Guimaraes, gol din lovitura liberă provocată de român 5 FotoCe a postat Ianis Hagi după debutul său la Alanyaspor. Românul a fost decisiv la victoria echipei 6 Csikszereda – FCSB 1-1. Campioana României, rezultat rușinos pe terenul nou promovatei
