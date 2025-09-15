Barcelona - Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff - Antena Sport

Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga.
Fără Lamine Yamal catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29.
Barcelona – Valencia 6-0
La pauză, Hansi Flick l-a aruncat în luptă pe Raphinha şi brazilianul a făcut 2-0 în minutul 53. El a fost lăsat pe bancă la începutul meciului din cauza faptului că a întârziat la antrenament, potrivit presei din Spania. După numai trei minute Ferran Lopez a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol şi al doilea al său, în minutul 66.
Intrat în minutul 68, golgeterul Robert Lewandowski a marcat ultimele două goluri ale catalanilor, în minutele 76 şi 86, iar FC Barcelona a dispus cu 6-0 de Valencia.
În ierarhia din La Liga, FC Barcelona are 10 puncte şi e a doua, după Real Madrid. Valencia e pe locul 15, cu patru puncte.
