Barcelona - Valencia 6-0! Catalanii, recital pe Estadi Johan Cruyff - Antena Sport

Echipa spaniolă FC Barcelona a întrecut duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Meciul a contat pentru etapa a patra din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fără Lamine Yamal catalanii au făcut scor cu Valencia, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului. Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29.

Barcelona – Valencia 6-0

La pauză, Hansi Flick l-a aruncat în luptă pe Raphinha şi brazilianul a făcut 2-0 în minutul 53. El a fost lăsat pe bancă la începutul meciului din cauza faptului că a întârziat la antrenament, potrivit presei din Spania. După numai trei minute Ferran Lopez a ridicat scorul la 3-0, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol şi al doilea al său, în minutul 66.

Intrat în minutul 68, golgeterul Robert Lewandowski a marcat ultimele două goluri ale catalanilor, în minutele 76 şi 86, iar FC Barcelona a dispus cu 6-0 de Valencia.

În ierarhia din La Liga, FC Barcelona are 10 puncte şi e a doua, după Real Madrid. Valencia e pe locul 15, cu patru puncte.