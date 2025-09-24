Când se joacă primul El Clasico din noul sezon? Coincidența privind ziua întâlnirii dintre Real și Barcelona - Antena Sport

Închide meniul
Când se joacă primul El Clasico din noul sezon? Coincidența privind ziua întâlnirii dintre Real și Barcelona

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 15:48

Lamine Yamal și Vinicius, într-un meci dintre Real Madrid și Barcelona / Profimedia

La Liga a anunțat în cursul zilei de astăzi când se joacă derby-ul care împarte o planetă întreagă în două tabere, Real Madrid – Barcelona. Cele două mari rivale vor da piept în runda cu numărul 10 din campionatul Spaniei.

Ziua în care se dispută partida de pe Santiago Bernabeu este una care lansează o coincidență incredibilă.

Real Madrid – Barcelona se joacă pe 26 octombrie

Oficialii din Spania care se ocupă de programarea partidelor au decis ca El Clasico să se dispute pe data de 26 octombrie, la ora 17:15. Ce este interesant e că pe 26 octombrie 2024, anul trecut, a avut loc partida în care trupa blaugrana i-a administrat o înfrângere usturătoare marii rivale, scor 4-0, tot pe Bernabeu.

În acel meci, Robert Lewandowski (x2), Lamine Yamal și Raphinha marcau în repriza secundă și dădeau startul unei serii de victorii formidabile a catalanilor în duelurile cu Real de sezonul trecut. Acum, tot pe Santiago Bernabeu, Real speră să își ia revanșă și să obțină prima victorie în fața elevilor lui Hansi Flick după o “secetă” de patru meciuri.

Real Madrid și Barcelona sunt primele două clasate din La Liga în acest moment. Trupa lui Xabi Alonso e în formă și are maximum de puncte, în timp ce catalanii sunt la cinci puncte distanță, având un meci în minus.

Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractulPetrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul