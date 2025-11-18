"Profeția" lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: "Istoria va fi scrisă" - Antena Sport

Lamine Yamal a fost unul dintre jucătorii Barcelonei care nu a putut să își ascundă entuziasmul în privința revenirii Barcelonei într-un meci oficial pe Camp Nou după peste doi ani. Catalanii au susținut un antrenament deschis în fața fanilor pe 7 noiembrie, iar în weekend urmează să joace prima partidă în “templul” lor după foarte mult timp, în campionat contra lui Athletic Bilbao.

Starul de 18 ani al Barcelonei a venit cu o reacție pe rețelele sociale după ce a devenit oficială informația potrivit căreia trupa blaugrana va reveni pe Camp Nou. Yamal și-a schimbat fotografia de profil pe Instagram cu o poză realizată într-un cadru strâns, cu el îmbrăcat în tricoul catalanilor, “ținând” emblema clubului, la care este atașat și un text.

Lamine Yamal, mesaj războinic pe rețelele sociale

Barca va juca pentru prima dată un meci oficial pe Camp Nou de când prestigiosul stadion a intrat în renovare la jumătatea anului 2023. Ultimul duel disputat de catalani în casa lor a fost pe 28 mai 2023, împotriva celor de la Mallorca.

Acum, Barcelona revine într-un meci cu Athletic Bilbao, iar Yamal a ținut să marcheze momentul respectiv cu o fotografie și un mesaj atașat, prin care a dat de înțeles că urmează să se realizeze lucruri mărețe pe Camp Nou: “Montjuic a fost doar începutul, istoria va fi scrisă pe Camp Nou“, a scris puștiul de 18 ani.

Lamine Yamal via IG: “Montjuïc was the beginning. Camp Nou is where history will be written.” pic.twitter.com/J1lujVwajf

