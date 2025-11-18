"Profeția" lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: "Istoria va fi scrisă" - Antena Sport

Închide meniul
"Profeția" lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: "Istoria va fi scrisă"

Home | Fotbal | La Liga | “Profeția” lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: “Istoria va fi scrisă”

“Profeția” lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: “Istoria va fi scrisă”

Andrei Nicolae Publicat: 18 noiembrie 2025, 16:56

Profeția lui Lamine Yamal înainte de revenirea Barcelonei pe Camp Nou: Istoria va fi scrisă

Lamine Yamal, în timpul antrenamentului Barcelonei de pe Camp Nou / Profimedia

Lamine Yamal a fost unul dintre jucătorii Barcelonei care nu a putut să își ascundă entuziasmul în privința revenirii Barcelonei într-un meci oficial pe Camp Nou după peste doi ani. Catalanii au susținut un antrenament deschis în fața fanilor pe 7 noiembrie, iar în weekend urmează să joace prima partidă în “templul” lor după foarte mult timp, în campionat contra lui Athletic Bilbao.

Starul de 18 ani al Barcelonei a venit cu o reacție pe rețelele sociale după ce a devenit oficială informația potrivit căreia trupa blaugrana va reveni pe Camp Nou. Yamal și-a schimbat fotografia de profil pe Instagram cu o poză realizată într-un cadru strâns, cu el îmbrăcat în tricoul catalanilor, “ținând” emblema clubului, la care este atașat și un text.

Lamine Yamal, mesaj războinic pe rețelele sociale

Barca va juca pentru prima dată un meci oficial pe Camp Nou de când prestigiosul stadion a intrat în renovare la jumătatea anului 2023. Ultimul duel disputat de catalani în casa lor a fost pe 28 mai 2023, împotriva celor de la Mallorca.

Acum, Barcelona revine într-un meci cu Athletic Bilbao, iar Yamal a ținut să marcheze momentul respectiv cu o fotografie și un mesaj atașat, prin care a dat de înțeles că urmează să se realizeze lucruri mărețe pe Camp Nou: “Montjuic a fost doar începutul, istoria va fi scrisă pe Camp Nou“, a scris puștiul de 18 ani.

În perioada în care Barcelona nu a putut evolua pe Camp Nou, catalanii și-au disputat meciurile de pe teren propriu pe stadionul olimpic Lluis Companys, cunoscut și drept Montjuic. La duelul cu Athletic Bilbao din campionat, stadionul formației blaugrana nu va funcționa la capacitate maximă, neavând încă această posibilitate, dar va putea găzdui 45.401 spectatori.

1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 2 “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 3 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 4 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 5 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” 6 Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut”
