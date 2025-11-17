Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro - Antena Sport

Kylian Mbappe continuă războiul cu Paris Saint Germain, la mai bine de un an de la acea plecare cu scandal de la clubul din Hexagon. Cele două părți se află în plin proces, iar luni a avut loc o întâlnire la tribunal.
Starul ajuns în cele din urmă la Real Madrid cere despăgubiri de la câștigătoarea UEFA Champions League în valoare de 240 de milioane de euro, în timp ce oficialii echipei de pe ”Parc des Princes” solicită la rândul lor 180 de milioane.
O nouă întâlnire Mbappe – PSG la tribunal. Ce solicită cele două părți
Scandalul dintre Kylian Mbappe și Paris Saint German continuă, la mai bine de un an de la plecarea fotbalistului francez de pe ”Parc des Princes”.
Luni a avut loc o nouă înfățișare în procesul dintre fotbalistul ajuns între timp la Real Madrid și clubul din Ligue 1, acolo unde jucătorul a solicitat despăgubiri uriașe: 240 de milioane de euro.
Mbappe a dat în judecată gruparea din Hexagon pentru hărțuire morală și tentativă de forțare de semnătură. Mai mult decât atât, acesta a transmis că mai are de primit sume considerabile de bani, care reprezintă anumite bonusuri de performanță și loialitate, din contractul său.
De cealaltă parte, avocații lui Paris Saint Germain îl acuză pe fotbalist că ar minți, întrucât atunci când și-a prelungit contractul cu campioana Franței, a fost de acord să renunțe la o parte din aceste sume.
🚨🚨| BREAKING: Kylian Mbappe is demanding €𝟐𝟒𝟎 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 from PSG over the dispute between him and the club.
PSG, on the other hand, is demanding €𝟏𝟖𝟎 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐈𝐎𝐍 from Mbappe for lying by promising he wouldn't leave the club on a free transfer.
[@le_Parisien] pic.twitter.com/ojRx0hthoS
— CentreGoals. (@centregoals) November 17, 2025
PSG a ratat 300 de milioane de euro de pe urma unui posibil transfer al lui Kylian Mbappe
Avocații câștigătoarei UEFA Champions League au explicat că daunele de 180 de milioane de euro pe care i le solicită lui Mbappe reprezintă și despăgubiri pentru un trasfer eșuat, în vara anului 2023.
Atunci, Mbappe ar fi trebuit să semneze cu saudiții de la Al Hilal, iar suma pentru care cele două părți ajunseseră la un acord era de 300 de milioane de euro, anunță rmcsport.
- Primul transfer realizat după Bosnia-România. Plătesc 6 milioane de euro pentru el
- Crimă în Bosnia. Un arbitru din prima ligă, arestat după ce a împușcat mortal o femeie
- Radu Drăgușin, mesaj în miez de noapte din cantonamentul naționalei. Fundașul a îmbrăcat din nou tricoul României
- Fotbalist legendar, probleme cu drogurile. Ladislau Boloni: “Ăsta a fost un eșec mare pentru mine”
- Zinedine Zidane a bătut palma cu noua sa echipă! Anunţul făcut de presa din Spania