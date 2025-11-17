Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro - Antena Sport

Kylian Mbappe continuă războiul cu Paris Saint Germain, la mai bine de un an de la acea plecare cu scandal de la clubul din Hexagon. Cele două părți se află în plin proces, iar luni a avut loc o întâlnire la tribunal.

Starul ajuns în cele din urmă la Real Madrid cere despăgubiri de la câștigătoarea UEFA Champions League în valoare de 240 de milioane de euro, în timp ce oficialii echipei de pe ”Parc des Princes” solicită la rândul lor 180 de milioane.

O nouă întâlnire Mbappe – PSG la tribunal. Ce solicită cele două părți

Scandalul dintre Kylian Mbappe și Paris Saint German continuă, la mai bine de un an de la plecarea fotbalistului francez de pe ”Parc des Princes”.

Luni a avut loc o nouă înfățișare în procesul dintre fotbalistul ajuns între timp la Real Madrid și clubul din Ligue 1, acolo unde jucătorul a solicitat despăgubiri uriașe: 240 de milioane de euro.

Mbappe a dat în judecată gruparea din Hexagon pentru hărțuire morală și tentativă de forțare de semnătură. Mai mult decât atât, acesta a transmis că mai are de primit sume considerabile de bani, care reprezintă anumite bonusuri de performanță și loialitate, din contractul său.