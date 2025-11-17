Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 17 noiembrie 2025, 19:00

Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro

Kylian Mbappe și Nasser Al-Khelaifi / Colaj Antena Sport

Kylian Mbappe continuă războiul cu Paris Saint Germain, la mai bine de un an de la acea plecare cu scandal de la clubul din Hexagon. Cele două părți se află în plin proces, iar luni a avut loc o întâlnire la tribunal.

Starul ajuns în cele din urmă la Real Madrid cere despăgubiri de la câștigătoarea UEFA Champions League în valoare de 240 de milioane de euro, în timp ce oficialii echipei de pe ”Parc des Princes” solicită la rândul lor 180 de milioane.

O nouă întâlnire Mbappe – PSG la tribunal. Ce solicită cele două părți

Scandalul dintre Kylian Mbappe și Paris Saint German continuă, la mai bine de un an de la plecarea fotbalistului francez de pe ”Parc des Princes”.

Luni a avut loc o nouă înfățișare în procesul dintre fotbalistul ajuns între timp la Real Madrid și clubul din Ligue 1, acolo unde jucătorul a solicitat despăgubiri uriașe: 240 de milioane de euro.

Mbappe a dat în judecată gruparea din Hexagon pentru hărțuire morală și tentativă de forțare de semnătură. Mai mult decât atât, acesta a transmis că mai are de primit sume considerabile de bani, care reprezintă anumite bonusuri de performanță și loialitate, din contractul său.

De cealaltă parte, avocații lui Paris Saint Germain îl acuză pe fotbalist că ar minți, întrucât atunci când și-a prelungit contractul cu campioana Franței, a fost de acord să renunțe la o parte din aceste sume.

PSG a ratat 300 de milioane de euro de pe urma unui posibil transfer al lui Kylian Mbappe

Avocații câștigătoarei UEFA Champions League au explicat că daunele de 180 de milioane de euro pe care i le solicită lui Mbappe reprezintă și despăgubiri pentru un trasfer eșuat, în vara anului 2023.

Atunci, Mbappe ar fi trebuit să semneze cu saudiții de la Al Hilal, iar suma pentru care cele două părți ajunseseră la un acord era de 300 de milioane de euro, anunță rmcsport.

