Carlo Ancelotti a spus totul despre victoria uriaşă a lui Real Madrid cu FC Barcelona: "Aşa am reuşit să câştigăm" - Antena Sport

Real Madrid e foarte aproape de a cuceri un nou titlu în Spania. Cu 6 etape înainte de final, Real are 81 de puncte, cu 11 mai multe decât locul 2, ocupat de FC Barcelona. Girona e pe 3, cu 68 de puncte.

„Am reușit să ne descurcăm foarte bine în situații dificile. De două ori am avut nevoie să întoarcem meciul. Am fost capabili să trecem peste o săptămână grea. Am bătut pe Barcelona cu acea ultimă picătură de energie, dintr-o săptămână care a fost de neuitat. În felul ăsta am reușit să câștigăm.

Am avut două meciuri solicitante (n.r. cu Manchester City în Liga Campionilor și cu FC Barcelona în La Liga). Acum suntem bine poziționați pentru ultima parte a sezonului. Cred că împreună putem realiza ceva măreț în acest sezon. Campionatul este acum foarte aproape de a fi câștigat.

A fost un meci complicat și l-am jucat bine. A fost o partidă la nivel înalt. Cred că golul invocat de Barcelona nu a fost gol (n.r. faza din minutul 27), pentru că nu există o imagine clară, iar despre penalty-ul avut de Real Madrid, cred că este destul de clar că a fost”, a declarat Carlo Ancelotti, la conferința de presă de după meci, potrivit Marca.

Imaginile care au stârnit controverse uriaşe în Real Madrid – Barcelona. Lamine Yamal şi „golul fantomă” care nu s-a validat

Imaginile care au stârnit controverse uriaşe în derby-ul Real Madrid – Barcelona, din etapa a 32-a din La Liga, au fost surprinse în prima repriză de pe Santiago Bernabeu. Lamine Yamal a fost aproape să înscrie un gol spectaculos, dar Adrii Lunin a avut un reflex salvator.

Goalkeeperul lui Carlo Ancelotti gafase în minutul 6, când nu a ieşit la un corner şi i-a permis lui Christensen să deschidă scorul. Lunin s-a revanşat la o execuţie surprinzătoare a lui Yamal. În minutul 27, tânărul jucător al Barcelonei a trimis mingea cu călcâiul spre poarta Realului, iar Lunin a scos balonul in extremis. Au urmat mai multe minute în care s-a verificat dacă mingea trecuse cu toată circumferinţa linia porţii. Din moment ce în La Liga nu există tehnologia „Goal Line", a fost nevoie ca arbitrii din cabina VAR să revadă faza din toate unghiurile. După mai multe minute, s-a decis că nu a fost gol şi s-a reluat jocul. Imediat au apărut voci care au afirmat că golul trebuia validat. Unul dintre aceştia a fost expertul celor de la Radio Marca. „A lipsit camera din unghiul invers care să arate dacă mingea a intrat sau nu" "Lunin se afla în interiorul porții, iar mingea pare că a depășit linia", a declarat analistul celor de la Radio Marca, Perez Burrull. „Chiar dacă sunt 36 de camere video pe Santiago Bernabeu, a lipsit camera din unghiul invers care să arate dacă mingea a intrat sau nu. Totuşi, o imagine făcută din tribună arată clar că mingea a fost scoasă din interiorul porţii", au reacţionat jurnaliştii catalani de la mundodeportivo.com. Au apărut şi imagini din care reiese că mingea nu ar fi trecut linia porţii cu toată circumferinţa.

