Ce decizie a luat Barcelona în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid - Antena Sport

Barcelona a luat o decizie incredibilă în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid, pierdut cu 1-2. Oficialii clubului catalan au reacționat după ce starul de 18 ani a încins spiritele înainte de El Clasico.
Lamine Yamal a făcut declarații acide înaintea duelului cu marea rivală, de pe Santiago Bernabeu. „Jucătoriii lui Real Madrid fură și se plâng mereu”, a transmis tânărul jucător.
Ce decizie a luat Barcelona în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid
Spaniolii de la sport.es au dezvăluit faptul că Lamine Yamal nu va mai avea libertate deplină pe rețelele de socializare. Oficialii echipei blaugrana, cât și agentul lui Yamal, Jorge Mendes, îl vor sfătui pe jucător cu privire la conținutul de pe paginile sale oficiale.
Catalanii nu au fost mulțumiți de declarațiile făcute de Lamine Yamal, înainte de El Clasico, declarații care au inflamat spiritele. Astfel, mijlocașul va trebuie să se „cenzureze” de acum înainte și să se consulte fie cu agentul lui, fie cu oficiali din cadrul echipei.
Barcelona își dorește ca pe viitor să nu mai aibă loc astfel de momente, care pot păta reputația clubului. Totodată, a fost observat faptul că Yamal nu-l mai urmărește pe Instagram pe Dani Carvajal, căpitanul celor de la Real Madrid și jucătorul care i-a dat replica la finalul El Clasico.
De altfel, întregul scandal de la finalul partidei de duminică a pornit chiar de la declarațiile oferite de Yamal. Vinicius a fost cel mai acid la adresa starului catalanilor, iscându-se o încăierare generale pe teren, în urma căreia s-a acordat un cartonaș roșu și alte șase cartonașe galbene.
- Doliu în fotbalul spaniol! A murit un fost mare portar al lui Real Madrid şi al Valenciei
- Final de an pentru Dani Carvajal! Căpitanul Realului va fi operat! Veste teribilă pentru madrileni
- Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de “galactici”
- “Mai bine plec de la echipă!”. Vinicius, declarație “explozivă” în timpul crizei de nervi din Real – Barcelona
- Urmările dure ale scandalului de la Real Madrid – Barcelona: O eliminare și un “val” de cartonașe galbene