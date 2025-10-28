Ce decizie a luat Barcelona în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid - Antena Sport

Barcelona a luat o decizie incredibilă în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid, pierdut cu 1-2. Oficialii clubului catalan au reacționat după ce starul de 18 ani a încins spiritele înainte de El Clasico.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal a făcut declarații acide înaintea duelului cu marea rivală, de pe Santiago Bernabeu. „Jucătoriii lui Real Madrid fură și se plâng mereu”, a transmis tânărul jucător.

Ce decizie a luat Barcelona în privința lui Lamine Yamal, după scandalul uriaș de la finalul meciului cu Real Madrid

Spaniolii de la sport.es au dezvăluit faptul că Lamine Yamal nu va mai avea libertate deplină pe rețelele de socializare. Oficialii echipei blaugrana, cât și agentul lui Yamal, Jorge Mendes, îl vor sfătui pe jucător cu privire la conținutul de pe paginile sale oficiale.

Catalanii nu au fost mulțumiți de declarațiile făcute de Lamine Yamal, înainte de El Clasico, declarații care au inflamat spiritele. Astfel, mijlocașul va trebuie să se „cenzureze” de acum înainte și să se consulte fie cu agentul lui, fie cu oficiali din cadrul echipei.

Barcelona își dorește ca pe viitor să nu mai aibă loc astfel de momente, care pot păta reputația clubului. Totodată, a fost observat faptul că Yamal nu-l mai urmărește pe Instagram pe Dani Carvajal, căpitanul celor de la Real Madrid și jucătorul care i-a dat replica la finalul El Clasico.