Ce i-a spus Jude Bellingham arbitrului înainte de a fi eliminat, după ce golul i-a fost anulat pentru că s-a încheiat partida! - Antena Sport

Chihaia a înscris şi el, dar arbitrul întâlnirii a fluierat, la fel ca acum, în Real Madrid – Valencia 2-2, sfârşitul întâlnirii în timp ce mingea se afla în aer.

Octavian Chihaia a rememorat faza în care centralul întâlnirii Marseille – Dinamo a anulat reuşita sa pe motiv că a fluierat sfârşitul partidei. Cu acel gol, Dinamo s-ar fi calificat în primăvara europeană.

„A trecut foarte mult timp, dar amintirea este proaspătă și, în același timp, tulbure. Evenimentul în sine a avut un impact atât de mare încât a pus totul într-un fel de ceață. Este trist. Lăsând la o parte ratarea calificării, ar fi fost o mândrie pentru fiecare jucător care a jucat atunci. Să joci cu Barthez, care era campion mondial, cu Ribery, cu Nasri…

A fost o chestie de moment, am anticipat că urmează să primesc mingea. Nu era o execuție care mă caracteriza pe mine, a fost ceva instinctual. Așa am simțit, văzusem și poziția lui din poartă. Altădată poate aș fi urcat, poate intram într-o combinație, că eram vârf de careu, dar atunci am decis să șutez lobat, la colțul lung.

Arbitrul nu ne-a zis absolut nimic, decât să plecăm la locurile noastre. A fost o aroganță tipică, cum se întâmplă când e un astfel de meleu de proteste. Eu nu m-am dus foarte mult la arbitri, «Chinezul» Mărgăritescu și Florentin Petre au fost acolo”, declara Octavian Chihaia în decembrie 2022, pentru gsp.ro.

Valencia – Real Madrid 2-2, un meci „nebun”. Tchouameni i-ar fi rupt piciorul lui Mouctar Diakhaby

Meciul Valencia – Real Madrid 2-2 a fost marcat de incidente. Mouctar Diakhaby a fost scos pe targă şi transportat de urgenţă la spital după ce şi-ar fi rupt piciorul.

În minutul 86, la un atac al „galacticilor”, Tchouameni s-a dezechilibrat şi a căzut peste piciorul fundaşului de 27 de ani. Acesta a început să urle de durere şi a cerut intervenţia medicilor.