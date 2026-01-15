Ce ironic! Ce i-au scandat fanii lui Albacete lui Arbeloa după ce Real Madrid a fost eliminată din Cupa Spaniei - Antena Sport

Real Madrid a fost eliminată într-un mod total surprinzător din optimile Cupei Spaniei de divizionara secundă Albacete, scor 2-3, iar suporterii echipei adverse nu au ezitat să îl ironizeze pe Alvaro Arbeloa. După un debut de coșmar pe banca noii sale echipe, antrenorului echipei “blanco” i-a fost adus aminte numele predecesorului său, Xabi Alonso, care a plecat acum câteva zile.

Real Madrid a avut parte de o seară dezastruoasă în primul meci disputat după ce Arbeloa i-a luat locul lui Xabi Alonso. “Galacticii” au fost învinşi dramatic de Albacete, 2-3, în Cupa Regelui.

Fanii lui Albacete au scandat numele lui Xabi Alonso

După încheierea meciului în care un rol extrem de important l-a avut Jefte Betancor, fostul jucător al celor de la Voluntari, Farul sau CFR marcând două goluri pe final, Alvaro Arbeloa a fost ironizat de suporterii adverși.

În momentul în care noul tehnician de pe Bernabeu se urca în autocar pentru a putea pleca de la stadionul lui Albacete, fanii echipei din liga a doua au început să scandeze: “Xabi, Xabi, Xabi”, aducându-i aminte lui Arbeloa de omul pe care l-a înlocuit, potrivit imaginilor oferite de El Chiringuito. Acum câteva zile, Alonso și Real Madrid și-au dat mâna și s-au despărțit ca urmare a unor situații tensionate apărute în ultimele luni în cadrul clubului.

