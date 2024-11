Cele mai noi detalii despre transferul uriaş al lui Andrei Raţiu la Barcelona! Propunerea clubului catalan pentru Rayo - Antena Sport

Andrei Raţiu a vorbit despre interesul Barcelonei

Evoluţiile de la Rayo Vallecano şi de la naţionala României l-au adus pe Andrei Raţiu în atenţia cluburilor spaniole FC Barcelona şi Atletico Madrid şi a formaţiei italiene Napoli.

Potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, lupta pentru semnătura lui Raţiu s-ar da între Barca şi Napoli. Raţiu a evitat să spună deschis că îşi doreşte să se transfere de la Rayo, dar atât Barca, cât şi Napoli ar fi un pas înainte în carieră pentru fundaşul dreapta al naţionalei.

Pentru naţionala României, Andrei Raţiu a adunat deja 26 de jocuri, marcând şi un gol. El are prezenţe şi în naţionalele U23 şi U21 ale României.

„Mă simt bine la club. Am reuşit să prind mai multe minute. Nu am nicio presiune. Îmi respect echipa, am încă doi ani şi jumătate la Rayo. Nu pot să vorbesc despre alte echipe.

Dacă vine o ofertă, trebuie să decidem cu agentul meu şi cu clubul, să vedem ce iese”, a spus Raţiu, în exclusivitate pentru Antena Sport.