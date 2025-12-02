Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025 - Antena Sport

Închide meniul
Coșmarul continuă! Revenit recent, fotbalistul de la Real Madrid s-a accidentat iar și nu va mai juca în 2025

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 17:10

Ferland Mendy și Vinicius Jr / Profimedia

Xabi Alonso continuă să se confrunte cu probleme la nivel de lot, asta după ce francezul Ferland Mendy s-a accidentat din nou, deși revenise de curând pe gazon.

Presa din Spania anunță că jucătorul în vârstă de 30 de ani nu va mai evolua deloc în anul 2025, urmând să revină pe teren la începutul anului viitor.

Ferland Mendy s-a accidentat iar

Xabi Alonso are probleme din ce în ce mai mari la Real Madrid, asta după ce vicecampioana Spaniei a făcut un nou pas greșit în campionatul intern. Conducerea ia în calcul chiar și schimbarea antrenorului, dacă rezultatele slabe vor persista.

Mai mult decât atât, tehnicianul madrilenilor a primit o nouă veste proastă, asta după ce Ferland Mendy s-a accidentat iarăși. El revenise pe teren la meciul cu Olympiakos, dar se pare că nu a scăpat de problemele medicale.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, acesta a suferit o accidentare la bicepsul femural de la piciorul drept și nu va mai juca în anul 2025. El este așteptat să revină la începutul anului viitor.

