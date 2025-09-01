"Coșmarul" FCSB-ului din sezonul trecut de UEL a semnat. A devenit cel mai scump transfer din istoria clubului - Antena Sport

FCSB a avut un parcurs fabulos în sezonul trecut de Europa League, aventura roș-albaștrilor fiind oprită abia în faza optimilor. Atunci, campioana ceda în fața celor de la Olympique Lyon cu scorul de 7-1 la general, după ce a pierdut cu 3-1 în turul de pe Arena Națională și cu 4-0 pe Groupama Stadium.

Unul dintre cei mai buni jucători ai francezilor din acea “dublă”, Georges Mikautadze, a plecat de la echipa din Ligue 1 și a semnat în Spania, unde a scris deja o pagină de istorie.

Mikautadze a semnat cu Villarreal

Georges Mikautadze a fost un om crucial pentru Lyon în acea optime de finală contra FCSB-ului. Din cele șapte goluri marcate de francezi, gruzinul a contribuit la cinci dintre reușitele formației antrenate de Paulo Fonseca.

În tur, atacantul a oferit un assist, iar la retur a fost decisiv la toate reușitele echipei sale, cu două goluri și două pase decisive. Acum, Mikautadze a prins un transfer în La Liga și a semnat cu Villarreal, care a plătit 30 de milioane de euro pentru serviciile sale, potrivit Marca.

Odată cu această mutare, “submarinul galben” realizează cel mai scump transfer din istoria clubului. Ajuns duminică în Spania pentru a semna, gruzinul a pus pixul pe o înțelegere valabilă până în 2031, după care a revenit în Franța pentru a-și lua rămas-bun de la suporterii lui Lyon în derby-ul cu Olympique Marseille.