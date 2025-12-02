Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 2 decembrie 2025, 19:30

Barcelona pregătește o lovitură de proporții! Doi jucători la schimbul starului de 100 de milioane de euro

Barcelona / Getty Images

Barcelona este deja în căutarea unui atacant pentru a-l înlocui pe Robert Lewandowski, care va pleca de pe Camp Nou la finalul acestui sezon. S-a vorbit mult despre transferul lui Harry Kane, însă gruparea catalană are o altă țintă de proporții.

Julian Alvarez ar fi pe placul conducerii campioanei Spaniei, iar presa iberică scrie că Joan Laporta s-a gândit deja la o ofertă pentru a-l aduce pe vârful argentinian.

Julian Alvarez, principala țintă a Barcelonei

Plecarea lui Robert Lewandowski de la Barcelona este o problemă pe care conducerea catalanilor își dorește să o rezolve într-un timp cât mai scurt. Polonezul are contract cu campioana Spaniei până la finalul sezonului și nu va primi o propunere de prelungire.

Potrivit celor de la elnacional.cat, Julian Alvarez ar fi dorit de gruparea „blaugrana”, iar oficialii clubului ar fi gândit deja și o soluție pentru aducerea argentinianului pe Camp Nou.

Sursa citată menționează că pentru transferul atacantului cotat la 100 de milioane de euro, Barcelona ar ceda doi jucători: Gerard Martin (12 milioane de euro cotă de piață) și Ferran Torres (50 de milioane de euro cotă de piață).

  • 25 de ani are Julian Alvarez
  • 30 iunie 2030 este data la care expiră contractul său cu Atletico Madrid
  • 75 de meciuri, 39 de goluri și 12 assist-uri sunt cifrele sale la gruparea din capitala Spaniei. 
