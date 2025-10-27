Final de an pentru Dani Carvajal! Căpitanul Realului va fi operat! Veste teribilă pentru madrileni - Antena Sport

Căpitanul lui Real Madrid, Dani Carvajal (33 de ani) va fi operat la genunchi după ce a simţit un disconfort în El Clasico. Dani Carvajal a fost trimis pe teren în derby-ul Real Madrid – Barcelona 2-1 în minutul 72, în locul lui Fede Valverde.
Dani Carvajal a fost supus unor teste medicale luni dimineaţă, iar investigaţiile au arătat că are nevoie de operaţie.
Dani Carvajal va fi operat şi ratează restul anului!
„În urma testelor efectuate de Serviciile Medicale ale lui Real Madrid asupra căpitanului nostru, Dani Carvajal, acesta a fost diagnosticat cu o slăbire articulară la genunchiul drept”, se arată într-un comunicat transmis de clubul madrilen luni seară. „Carvajal va fi supus unei artroscopii”, a precizat Real Madrid.
Artroscopia este un tip de intervenție chirurgicală pentru verificarea sau repararea articulațiilor. Operația artroscopică este o operație în care se fac doar mici incizii în corp, implicând o cameră utilizată pentru diagnosticarea și tratarea problemelor articulare.
Real Madrid consideră că perioada de absență a fundașului dreapta va fi de peste șase săptămâni, accidentarea urmând să îl țină departe de gazon până în ianuarie 2026.
Meciul cu Barcelona a fost primul pentru Dani Carvajal de la înfrângerea suferită de echipa antrenată de Xabi Alonso, cu 5-2, în derby-ul oraşului Madrid, cu Atletico. În acea partidă Dani Carvajal a suferit o accidentare la gambă.
Dani Carvajal a suferit o accidentare cumplită în luna octombrie a anului 2024. Atunci căpitanul Realului şi-a rupt două ligamente şi un tendon, ceea ce l-a făcut să rateze tot sezonul 2024 – 2025.
Real Madrid aşteaptă revenirea lui Trent-Alexander Arnold, în condiţiile în care la derby-ul cu Barcelona l-a folosit pe postul de fundaş dreapta pe Fede Valverde, care e mijlocaş.
