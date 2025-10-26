Haos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu” - Antena Sport

Suporterii și autocarul lui Real Madrid, înainte de El Clasico/ Mundo Deportivo

Haos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Real Madrid va primi azi vizita rivalei Barcelona, în etapa a 10-a din La Liga. Partida se va disputa de la ora 17:15.

Fanii s-au strâns în număr mare lângă arena „Santiago Bernabeu”, cu câteva ore înainte de startul marelui meci. Autocarul Barcelonei a fost primit într-un cor de huiduieli și fluierături de către suporterii „galacticilor”.

Forțele de ordine s-au mobilizat în apropierea arenei lui Real Madrid. Echipa lui Xabi Alonso, de cealaltă parte, a fost primită cu aplauze la sosirea pe „Santiago Bernabeu”.

Fanii au început să facă spectacol încă de dinaintea începerii meciului. Ei au aprins fumigene atunci când autocarul cu echipa madrileană se pregătea să oprească la arenă.

