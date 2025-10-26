Haos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Cor de huiduieli la sosirea Barcelonei pe „Bernabeu” - Antena Sport

Haos pe străzile din Madrid înainte de El Clasico. Real Madrid va primi azi vizita rivalei Barcelona, în etapa a 10-a din La Liga. Partida se va disputa de la ora 17:15.
Fanii s-au strâns în număr mare lângă arena „Santiago Bernabeu”, cu câteva ore înainte de startul marelui meci. Autocarul Barcelonei a fost primit într-un cor de huiduieli și fluierături de către suporterii „galacticilor”.
Forțele de ordine s-au mobilizat în apropierea arenei lui Real Madrid. Echipa lui Xabi Alonso, de cealaltă parte, a fost primită cu aplauze la sosirea pe „Santiago Bernabeu”.
Fanii au început să facă spectacol încă de dinaintea începerii meciului. Ei au aprins fumigene atunci când autocarul cu echipa madrileană se pregătea să oprească la arenă.
După 9 etape, Real Madrid este pe primul loc în La Liga, cu 24 de puncte. O eventuală victorie a echipei lui Xabi Alonso ar însemna distanţarea de Barcelona. Formaţia lui Hansi Flick se află în acest moment pe locul 2, cu 22 de puncte.
Sezonul trecut, Real Madrid şi Barcelona au produs partide extrem de spectaculoase, dar catalanii s-au impus de fiecare dată. În cele patru meciuri s-au marcat 23 de goluri. Ultimul meci, din luna mai, s-a încheiat 4-3 pentru Barcelona, după o desfăşurare nebună a scorului.
Echipele de start:
Real Madrid: Courtois – Valverde, Eder Militao, Huijsen, Carreras – Bellingham, Tchouameni, Camavinga – Arda Guler, Mbappe, Vinicius.
Rezerve: Lunin – Alexander-Arnold, Asencio, Carvajal, Ceballos, Brahim Diaz, Endrick, F. Garcia. G. Garcia, Mastantuono, Mendy, Rodrygo.
Antrenor: Xabi Alonso.
FC Barcelona: Szczesny – Kounde, Cubarsi, E. Garcia, Balde – Pedri, De Jong, Fermin Lopez – Yamal, Ferran Torres, Rashford.
Rezerve: Aller, Kochen – Araujo, Bardghji, Bernal, Casado, Espart, D. Fernandez, T. Fertnandez, Martin, Torrents.
Antrenor: Hansi Flick.
