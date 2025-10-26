Real Madrid - Barcelona LIVE TEXT (17:15). Primul El Clasico al sezonului se anunţă incendiar - Antena Sport

Real Madrid şi Barcelona se vor întâlni în etapa a zecea din La Liga în primul El Clasico al acestui sezon. Marele meci va avea loc la Madrid, pe Santiago Bernabeu, începând cu ora 17:15, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

Madrilenii vor să îşi ia revanşa după ce anul trecut au pierdut toate cele patru meciuri oficiale în faţa catalanilor. Cele două meciuri din La Liga, din finala Supercupei Spaniei şi din finala Cupei Spaniei.

Real Madrid – Barcelona LIVE TEXT (17:15)

După 9 etape, Real Madrid este pe primul loc în La Liga, cu 24 de puncte. O eventuală victorie a echipei lui Xabi Alonso ar însemna distanţarea de Barcelona. Formaţia lui Hansi Flick se află în acest moment pe locul 2, cu 22 de puncte.

Ambele echipe vin după victorii la mijlocul săptămânii în UEFA Champions League. Barcelona a învins-o cu 6-1 pe Olympiacos, în timp ce Real Madrid s-a impus la limită în faţa lui Juventus, scor 1-0.

Sezonul trecut, Real Madrid şi Barcelona au produs partide extrem de spectaculoase, dar catalanii s-au impus de fiecare dată. În cele patru meciuri s-au marcat 23 de goluri. Ultimul meci, din luna mai, s-a încheiat 4-3 pentru Barcelona, după o desfăşurare nebună a scorului.