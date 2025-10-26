Real Madrid - Barcelona LIVE TEXT (17:15). Primul El Clasico al sezonului se anunţă incendiar - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid – Barcelona LIVE TEXT (17:15). Primul El Clasico al sezonului se anunţă incendiar

Publicat: 26 octombrie 2025, 0:30

Lamine Yamal şi Vinicius, în ultimul El Clasico din sezonul trecut / Profimedia

Real Madrid şi Barcelona se vor întâlni în etapa a zecea din La Liga în primul El Clasico al acestui sezon. Marele meci va avea loc la Madrid, pe Santiago Bernabeu, începând cu ora 17:15, şi va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport.

Madrilenii vor să îşi ia revanşa după ce anul trecut au pierdut toate cele patru meciuri oficiale în faţa catalanilor. Cele două meciuri din La Liga, din finala Supercupei Spaniei şi din finala Cupei Spaniei.

După 9 etape, Real Madrid este pe primul loc în La Liga, cu 24 de puncte. O eventuală victorie a echipei lui Xabi Alonso ar însemna distanţarea de Barcelona. Formaţia lui Hansi Flick se află în acest moment pe locul 2, cu 22 de puncte.

Ambele echipe vin după victorii la mijlocul săptămânii în UEFA Champions League. Barcelona a învins-o cu 6-1 pe Olympiacos, în timp ce Real Madrid s-a impus la limită în faţa lui Juventus, scor 1-0.

Sezonul trecut, Real Madrid şi Barcelona au produs partide extrem de spectaculoase, dar catalanii s-au impus de fiecare dată. În cele patru meciuri s-au marcat 23 de goluri. Ultimul meci, din luna mai, s-a încheiat 4-3 pentru Barcelona, după o desfăşurare nebună a scorului.

În ceea ce priveşte ultimul meci disputat de cele două pe Santiago Bernabeu, acesta a avut exact cu un an în urmă, tot pe 26 octombrie. Atunci, Barcelona s-a impus cu 4-0.

Spritele s-au încins înainte de El Clasico, după declaraţiile făcute de Lamine Yamal. Puştiul minune al catalanilor a făcut câteva declaraţii care i-au scos din sărite pe cei de la Real Madrid, după ce starul de 18 ani a spus că aceştia “fură şi se plâng”.

Potrivit presei din Spania, jucătorii lui Real Madrid sunt extrem de motivaţi după aceste declaraţii. Mai mult, fanii de pe Santiago Bernabeu sunt pregătiţi să îi facă viaţa dificilă lui Yamal, pe durata celor 90 de minute de duminică.

