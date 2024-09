Întrebat despre retragere, Carlo Ancelotti a avut o reacţie virală înaintea meciului 300 la Real Madrid: "Nu am dată de expirare" - Antena Sport

Întrebat despre retragere, Carlo Ancelotti a avut o reacţie virală înaintea meciului 300 la Real Madrid: „Nu am dată de expirare”

Întrebat despre retragere, Carlo Ancelotti a avut o reacţie virală Carlo Ancelotti, la conferinţa de presă / Profimediaimages Întrebat despre retragere, Carlo Ancelotti a avut o reacţie virală la conferinţa de presă. Antrenorul campioanei Europei a anunţat că nu ia în calcul să plece de pe banca „galacticilor” în următorii ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Nu am dată de expirare„, a declarat antrenorul Carlo Ancelotti înaintea meciului său cu numărul 300 pe banca tehnică a echipei de fotbal Real Madrid, informează DPA. Întrebat despre retragere, Carlo Ancelotti a avut o reacţie virală Carlo Ancelotti a glumit spunând că este aproape un miracol să se afle la meciul cu numărul 300 ca antrenor al lui Real Madrid, dar speră să rămână la club „ani de zile de acum înainte”. Italianul va atinge această cotă la partida de marţi cu Alaves, de pe stadionul Santiago Bernabeu, ocazie cu care madrilenii speră să se apropie de FC Barcelona, liderul din La Liga. Tehnicianul în vârstă de 65 de ani a câştigat numeroase trofee, inclusiv trei Ligi ale Campionilor, în două perioade la cârma echipei, dar nu are intenţia să plece prea curând. Reclamă

„Am avut norocul să antrenez la cluburi mari. Am fost atât jucător, cât şi antrenor la (AC) Milan şi am o legătură specială cu ei, cât şi cu Real Madrid, pentru că voi ajunge la 300 de meciuri la cel mai mare club din lume. A fost, este şi va fi întotdeauna special să fiu pe această bancă. Să ajungi la 300 de meciuri nu este un miracol, dar aproape„, a afirmat Ancelotti, potrivit news.ro.

„Nimeni nu are o dată de expirare pentru mine cât timp îmi place să fac această meserie. Nu pot compara oboseala mea cu cea a jucătorilor. S-ar putea să am o oboseală mentală, ceea ce nu se întâmplă, dar îmi place să am această presiune„, a spus el.

„Jucătorii, însă, au o epuizare fizică, ceea ce este o problemă reală. E adevărat că nu am o dată de expirare şi mi-aş dori să fiu aici ani de zile de acum înainte„, a continuat Ancelotti.

