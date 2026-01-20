Ionuț Radu a numit "cel mai frumos sentiment trăit până acum". Ce a povestit vedeta de la Celta Vigo - Antena Sport

Ionuț Radu a acordat recent un interviu în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și venirea sa în Spania la Celta Vigo, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători de la club. Goalkeeper-ul de 28 de ani a vorbit despre adaptarea sa în Spania și despre momentul de referință de când a venit în Galicia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionuț Radu ajungea în vară la Celta Vigo de la Venezia, iar situația sa nu arată prea “roz”. De când a venit însă în La Liga, traiectoria carierei sale a luat-o pe o pantă ascendentă, având evoluții solide în tricoul formației care se află pe locul 7 în La Liga.

Victoria pe Bernabeu l-a marcat pe Ionuț Radu

Recent, Radu a vorbit într-un interviu pentru gsp.ro despre succesul obținut de Celta Vigo cu 2-0 contra lui Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabeu. Goalkeeper-ul s-a arătat uluit de ce au reușit să facă el și colegii săi și a mărturisit că ce a trăit în acel meci a fost cel mai frumos sentiment de până acum.

“Cum să fie? E ceva de nedescris… Dacă-mi spunea cineva anul trecut, în ianuarie pe vremea asta, că o să joci pe Bernabeu în decembrie, nu l-aș fi crezut. Dar că o să și să câștig și să nu iau gol, i-aș fi zis «Tu ești nebun»!

Nici nu eram la Venezia, mai aveam șase luni de contract la Inter, nu știam pe ce cale s-o iau și uite că viața de fotbalist e foarte imprevizibilă. Într-o zi poți să fii pe cele mai înalte cote, alteori să ajungi jos de tot.