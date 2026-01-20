Ionuț Radu a numit "cel mai frumos sentiment trăit până acum". Ce a povestit vedeta de la Celta Vigo - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 20 ianuarie 2026, 21:15

Ionuț Radu a numit cel mai frumos sentiment trăit până acum. Ce a povestit vedeta de la Celta Vigo

Ionuț Radu, în timpul unui meci / Profimedia

Ionuț Radu a acordat recent un interviu în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte, printre care și venirea sa în Spania la Celta Vigo, unde a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători de la club. Goalkeeper-ul de 28 de ani a vorbit despre adaptarea sa în Spania și despre momentul de referință de când a venit în Galicia.

Ionuț Radu ajungea în vară la Celta Vigo de la Venezia, iar situația sa nu arată prea “roz”. De când a venit însă în La Liga, traiectoria carierei sale a luat-o pe o pantă ascendentă, având evoluții solide în tricoul formației care se află pe locul 7 în La Liga.

Victoria pe Bernabeu l-a marcat pe Ionuț Radu

Recent, Radu a vorbit într-un interviu pentru gsp.ro despre succesul obținut de Celta Vigo cu 2-0 contra lui Real Madrid, chiar pe Santiago Bernabeu. Goalkeeper-ul s-a arătat uluit de ce au reușit să facă el și colegii săi și a mărturisit că ce a trăit în acel meci a fost cel mai frumos sentiment de până acum.

Cum să fie? E ceva de nedescris… Dacă-mi spunea cineva anul trecut, în ianuarie pe vremea asta, că o să joci pe Bernabeu în decembrie, nu l-aș fi crezut. Dar că o să și să câștig și să nu iau gol, i-aș fi zis «Tu ești nebun»!

Nici nu eram la Venezia, mai aveam șase luni de contract la Inter, nu știam pe ce cale s-o iau și uite că viața de fotbalist e foarte imprevizibilă. Într-o zi poți să fii pe cele mai înalte cote, alteori să ajungi jos de tot.

E ceva incredibil, greu de explicat în cuvinte, un meci… Cred că a fost cel mai frumos sentiment trăit până acum, pentru simplul fapt că știam unde eram cu 11 luni în urmă! Asta m-a emoționat cel mai tare“, a spus Radu.

Ionuț Radu, fericit că joacă în Spania

Portarul care a devenit titular în poarta României a mai vorbit și despre prima sa experiență în campionatul spaniol și despre motivul pentru care îi place să evolueze în La Liga.

Cred că cel mai bine mi se potrivește Spania și am mai avut antrenori care mi-au spus asta de-a lungul carierei că Spania e campionatul tău și trebuie să ajungi acolo. Nu știam de ce, dar acum mi-am dat seama și chiar mă simt foarte bine aici, îmi place foarte mult.

Pentru că e distractiv din punctul de vedere al fotbalului, e foarte ofensiv, portarii au mai mult de muncă. În italia era foarte multă tatică, foarte multă defensivă. Nu este așa ofensiv precum La Liga, poți să te uiți pe statistici la golurile marcate.

Plus că aici e o altă mentalitate, lumea nu e așa disperată, încordată, fiindcă fotbalul trebuie să fie o plăcere. Înțeleg că există și meciuri mai proaste, zile negre, dar nu trebuie să exagerezi, fotbalul e doar un joc până la urmă“, a mai spus jucătorul de 28 de ani.

În 24 de meciuri disputate la Celta Vigo în acest sezon, Radu a adunat șase partide în care nu a primit gol și a fost învins de 26 de ori.

