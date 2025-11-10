Ionuţ Radu a primit 3 goluri de la Lewadonwski, dar a impresionat! Nota portarului român după Celta - Barcelona 2-4 - Antena Sport

Ionuţ Radu a fost titular în meciul dintre Celta Vigo şi Barcelona, câştigat de catalani cu 4-2. Acesta a fost ultimul meci al portarului român înaintea celor două partide ale naţionalei României din preliminariile World Cup 2026, cu Bosnia şi San Marino.
Chiar dacă a încasat patru goluri, Ionuţ Radu a avut o prestaţie bună contra campioanei en-titre din La Liga şi a primit o notă pe măsură.
Nota primită de Ionuţ Radu în Celta Vigo – Barcelona 2-4
Ionuş Radu a fost notat cu 7,3 de către specialiştii de la sofascore.com, aceasta fiind a treia cea mai bună notă din echipa celor de la Celta Vigo. Doar Carreira şi Alonso au primit note mai bune decât Ionuţ Radu din tabăra celor de la Celta Vigo, în meciul cu Barcelona.
Dintre cele patru goluri ale catalanilor, trei au fost marcate de Robert Lewandowski şi unul de Lamine Yamal. Carreira şi Iglesias au marcat cele două goluri ale gazdelor, ambele în prima repriză.
În urma acestui rezultat, Celta Vigo se află pe locul 13, cu 13 puncte, în timp ce Barcelona a ajuns la 28 de puncte şi este la doar 3 puncte în spatele liderului Real Madrid. Echipa lui Xabi Alonso a remizat pe terenul lui Rayo Vallecano etapa aceasta.
În ceea ce îl priveşte pe Ionuţ Radu, este de aşteptat ca acesta să apere în meciul crucial cu Bosnia. El a apărat şi în cele două meciuri ale naţionalei din luna octombrie, cu Moldova şi Austria.
- Vinicius, aroganţă uriaşă după remiza cu Rayo Vallecano. Ce a putut să spună la finalul confruntării cu Andrei Raţiu
- A cerut să plece de la Real Madrid! Fotbalistul a fost aproape de transfer și în vară
- Diego Simeone a răbufnit la adresa unui arbitru. “Săgeată” către rivala Real: “Lui Vinicius nu i-ai fi dat asta”
- Andrei Rațiu, “cel mai mare coșmar al lui Vinicius”. Cum a prefațat Marca duelul dintre Rayo și Real Madrid
- Internetul nu uită! Noul primar din New York e acționar la un club din Spania: „Tocmai am cumpărat o acțiune!”