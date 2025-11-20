Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei - Antena Sport

Închide meniul
Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei

Handbal | Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei

Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 19:29

Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei

Ovidiu Mihăilă / SPORT PICTURES

Naționala de handbal feminin a României a început cu dreptul Trofeul Carpați și a obținut o victorie clară împotriva selecționatei Portugaliei. Este ultima competiție la care fetele noastre participă, înaintea Campionatului Mondial.

Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă va mai avea de înfruntat Cehia și naționala Austriei în cadrul acestui turneu, după care va urma deplasarea la turneul final.

România – Portugalia 40 – 28

Naționala de handbal feminin a României a început ca din tun la Trofeul Carpați și s-a impus clar în fața selecționatei Portugaliei, scor 40 – 28. Selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă a făcut un joc solid și a controlat disputa de la un capăt la celălalt.

Înainte de Campionatul Mondial, care începe la finalul acestei luni, România va mai avea de jucat cu Cehia, respectiv Austria. Croația, Japonia și Danemarca vor fi primele adversare ale tricolorelor de la turneul final.

Programul complet al meciurilor

  • Joi, 20 noiembrie
    FINAL: Cehia – Austria 29-29
    FINAL: România – Portugalia 40 – 28
  • Sâmbătă, 22 noiembrie
    15:00 – Austria – Portugalia
    17:30 – România – Cehia
  • Duminică, 23 noiembrie
    15:00 – Cehia – Portugalia
    17:30 – România – Austria

Lotul României pentru Trofeul Carpați

  • Selecționer: Ovidiu Mihăilă
  • Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
  • Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
  • Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
  • Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
  • Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
  • Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
  • Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)
