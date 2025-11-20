Naționala de handbal feminin a României, start lansat la Trofeul Carpați! Victorie la scor contra Portugaliei - Antena Sport

Naționala de handbal feminin a României a început cu dreptul Trofeul Carpați și a obținut o victorie clară împotriva selecționatei Portugaliei. Este ultima competiție la care fetele noastre participă, înaintea Campionatului Mondial.

Selecționata pregătită de Ovidiu Mihăilă va mai avea de înfruntat Cehia și naționala Austriei în cadrul acestui turneu, după care va urma deplasarea la turneul final.

România – Portugalia 40 – 28

Naționala de handbal feminin a României a început ca din tun la Trofeul Carpați și s-a impus clar în fața selecționatei Portugaliei, scor 40 – 28. Selecționata antrenată de Ovidiu Mihăilă a făcut un joc solid și a controlat disputa de la un capăt la celălalt.

Înainte de Campionatul Mondial, care începe la finalul acestei luni, România va mai avea de jucat cu Cehia, respectiv Austria. Croația, Japonia și Danemarca vor fi primele adversare ale tricolorelor de la turneul final.

Programul complet al meciurilor

Joi, 20 noiembrie

FINAL: Cehia – Austria 29-29

FINAL: România – Portugalia 40 – 28

15:00 – Austria – Portugalia

17:30 – România – Cehia

15:00 – Austria – Portugalia 17:30 – România – Cehia Duminică, 23 noiembrie

15:00 – Cehia – Portugalia

17:30 – România – Austria

Lotul României pentru Trofeul Carpați