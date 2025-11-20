Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani” - Antena Sport

Închide meniul
Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani”

Daniel Işvanca Publicat: 20 noiembrie 2025, 19:45

Mircea Lucescu la un antrenament / SPORT PICTURES

Mircea Lucescu a încheiat grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026 pe locul al treilea, însă tehnicianul în vârstă de 80 de ani mai are varianta barajului, după parcursul perfect din Liga Națiunilor.

Turcia va fi primul adversar al tricolorilor din semifinale, iar o eventuală victorie ne-ar aduce față în față cu Slovacia sau Kosovo, pentru accederea în faza principală a turneului final de anul viitor.

Ion Crăciunescu, discurs dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Să-i fie de bine”

Mircea Lucescu rămâne în continuare pe banca României, în ciuda unui parcurs modest în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Barajul cu Turcia va fi unul infernal pentru selecționata tricoloră, însă Ion Crăciunescu este de părere că un alt antrenor ar trebui să-și asume acest meci din luna martie.

Fostul mare arbitru român a lansat un atac dur la adresa selecționerului și l-a criticat și pe Răzvan Burleanu. Mai mult decât atât, acesta a transmis că Turcia ne va pune mari probleme.

„Mircea Lucescu a avut poziții oscilante! De la alb la negru, așa, în limitele acestea. După părerea mea, a ajuns într-un punct în care ar trebui să se retragă! Eu așa cred.

Uitați-vă cum se exprimă, ce atâta filosofie? Să lase pe altul mai tânăr, care are un altfel de concept, alte percepții. A fost cât a fost, să-i fie de bine, dar toate lucrurile au o limită! La pensie te scot la 55 de ani!

Avem pretenții de la Răzvan Burleanu? Ne-am dus! La ce echipă a jucat Răzvan Burleanu? Una dintre marile nenorociri ale acestei țări este că în multe locuri avem incompetenți în funcții”.

Ion Crăciunescu: „O să avem probleme cu Turcia!”

„O să avem probleme cu Turcia! Au un fotbal mai bun decât noi, ce să mai?! Au destui jucători buni, apoi trebuie să ne gândim și la echipele lor de club, unde sunt ele și unde suntem noi… Au luat-o cu mult înaintea noastră! Uitați-vă și mai jos să vedeți juniorii lor.

Cu Slovacia ar fi tot dificil! Kosovo ar mai merge, dar Slovacia… Oricum, variantele erau limitate. Nu era ușor nici cu Ucraina, stați liniștit!”, a declarat Ion Crăciunescu, potrivit gsp.ro.

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
