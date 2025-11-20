Atac dur asupra lui Mircea Lucescu! I s-a cerut demisia selecționerului: „La pensie te scot la 55 de ani” - Antena Sport

Mircea Lucescu a încheiat grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026 pe locul al treilea, însă tehnicianul în vârstă de 80 de ani mai are varianta barajului, după parcursul perfect din Liga Națiunilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcia va fi primul adversar al tricolorilor din semifinale, iar o eventuală victorie ne-ar aduce față în față cu Slovacia sau Kosovo, pentru accederea în faza principală a turneului final de anul viitor.

Ion Crăciunescu, discurs dur la adresa lui Mircea Lucescu: „Să-i fie de bine”

Mircea Lucescu rămâne în continuare pe banca României, în ciuda unui parcurs modest în preliminariile pentru Campionatul Mondial de anul viitor.

Barajul cu Turcia va fi unul infernal pentru selecționata tricoloră, însă Ion Crăciunescu este de părere că un alt antrenor ar trebui să-și asume acest meci din luna martie.

Fostul mare arbitru român a lansat un atac dur la adresa selecționerului și l-a criticat și pe Răzvan Burleanu. Mai mult decât atât, acesta a transmis că Turcia ne va pune mari probleme.