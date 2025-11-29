Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: "Nu e un capitol închis" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis”

Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis”

Publicat: 29 noiembrie 2025, 9:32

Comentarii
Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: Nu e un capitol închis

Lionel Messi, la unul dintre ultimele meciuri în tricoul Barcelonei / Profimedia

Lionel Messi a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, după ce catalanii nu au reuşit să îi prelungească contractul, din cauza problemelor financiare. Argentinianul nu a avut şansa de a-şi lua rămas bun de la fanii catalanilor, în condiţiile în care, în ultimul său sezon la Barcelona s-a jucat fără spectatori, din cauza pandemiei de Covid-19.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De atunci, Messi a mai revenit o singură dată pe Camp Nou, stadionul pe care a scris istorie. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, la miezul nopţii, când s-a fotografiat pe terenul arenei care este în continuare în renovare, dar care poate găzdui meciuri cu capacitate redusă.

Sergio Aguero nu scoate din calcul o posibilă revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: “Cred că acel capitol nu e închis”

În prezent la Inter Miami, după două sezoane petrecute la PSG, campionul mondial din 2022 a dat naştere mai multor discuţii, după publicarea fotografiilor de pe Camp Nou. Cei mai mulţi fani ai catalanilor visează la o revenire a argentinianului la Barcelona.

Sergio Aguero, fost jucător al Barcelonei şi un prieten apropiat al lui Lionel Messi, a vorbit despre revenirea acestuia pe Camp Nou, iar discursul său i-a pus pe jar pe fanii catalanilor. Aguero nu exclude o revenire a lui Messi la echipa sa de suflet, fiind de părere că acest capitol nu este închis:

“Messi este cel mai important jucător din istoria Barcelonei. Este o legendă a clubului, dar şi o legendă a oraşului. E sinonim cu Barcelona şi cred că s-a bucurat atunci când a păşit din nou pe terenul de pe Camp Nou. Cred că acel capitol nu este închis”, a declarat Sergio Aguero, citat de goal.com.

Reclamă
Reclamă

Aguero a vorbit şi despre World Cup 2026, turneu care va fi exclusiv în Universul Antena. Când a fost întrebat despre participarea lui Messi la turneul final, Aguero a spus:

“Cu toţii vrem ca Leo să joace pentru totdeauna, chiar dacă ştim că este imposibil. Trebuie să ne bucurăm cât mai joacă. El ştie cât mai poate şi unde va juca”, a mai spus Aguero.

Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munteCiclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui schimbaţi antrenorii la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Observator
Ciclonul Adel aduce ninsori în România în weekend. Zăpadă de doi metri la munte
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici, băiatul de aur al natației mondiale
Fanatik.ro
Orașul istoric din România unde a apărut cel mai spectaculos obiectiv turistic în onoarea lui David Popovici, băiatul de aur al natației mondiale
9:12
Decizia incredibilă luată de Marius Şumudică: “Nu pot să fiu chiar cârpă! Nu mai calc acolo cât oi trăi”
8:59
“Asta mi-a spus” Decizia lui Nicolae Stanciu în privinţa viitorului său!
8:45
Surpriză uriaşă la Campionatul Mondial de handbal feminin! Spania, învinsă de o debutantă
8:29
L-au convins! Anunţul lui Cristi Săpunaru despre lupta la titlu, după Rapid – Csikszereda 4-1: “Senzaţional”
8:18
Una dintre vedetele FCSB-ului a spus că pleacă de la echipă! Decizia radicală luată de Gigi Becali
23:42 28 nov.
Andrei Nicolescu, reacție după comunicatul celor de la Oțelul: „Se produc chestiuni care sunt reprobabile”
Vezi toate știrile
1 Decizia incredibilă luată de Mihai Rotaru după victoria uriaşă a Universităţii Craiova cu Mainz 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, după ruşinea de la Belgrad 3 Tensiuni imense la FCSB. Vali Crețu și-a făcut praf un coleg: “Dacă ăla doarme, ce să facem?” 4 Reacţia dură a lui Gigi Becali după ce Vali Creţu l-a făcut praf pe Siyabonga Ngezana: “Mă aude nevastă-mea” 5 VIDEOOscar Piastri, pole în cursa de sprint! Titlul mondial se poate da duminică (18:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 6 FCSB a rezolvat primul transfer al iernii: “Am bătut palma”. Detaliile contractului
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Marea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasăMarea companie din România a fost cumpărată de Mircea Lucescu. Selecţionerul României are o avere fabuloasă
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând