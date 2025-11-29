Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: "Nu e un capitol închis" - Antena Sport

Lionel Messi a plecat de la Barcelona în vara anului 2021, după ce catalanii nu au reuşit să îi prelungească contractul, din cauza problemelor financiare. Argentinianul nu a avut şansa de a-şi lua rămas bun de la fanii catalanilor, în condiţiile în care, în ultimul său sezon la Barcelona s-a jucat fără spectatori, din cauza pandemiei de Covid-19.

De atunci, Messi a mai revenit o singură dată pe Camp Nou, stadionul pe care a scris istorie. Acest lucru s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, la miezul nopţii, când s-a fotografiat pe terenul arenei care este în continuare în renovare, dar care poate găzdui meciuri cu capacitate redusă.

Sergio Aguero nu scoate din calcul o posibilă revenire a lui Lionel Messi la Barcelona: “Cred că acel capitol nu e închis”

În prezent la Inter Miami, după două sezoane petrecute la PSG, campionul mondial din 2022 a dat naştere mai multor discuţii, după publicarea fotografiilor de pe Camp Nou. Cei mai mulţi fani ai catalanilor visează la o revenire a argentinianului la Barcelona.

Sergio Aguero, fost jucător al Barcelonei şi un prieten apropiat al lui Lionel Messi, a vorbit despre revenirea acestuia pe Camp Nou, iar discursul său i-a pus pe jar pe fanii catalanilor. Aguero nu exclude o revenire a lui Messi la echipa sa de suflet, fiind de părere că acest capitol nu este închis:

“Messi este cel mai important jucător din istoria Barcelonei. Este o legendă a clubului, dar şi o legendă a oraşului. E sinonim cu Barcelona şi cred că s-a bucurat atunci când a păşit din nou pe terenul de pe Camp Nou. Cred că acel capitol nu este închis”, a declarat Sergio Aguero, citat de goal.com.