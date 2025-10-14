Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedine Zidane: "Nu am mai văzut niciodată aşa ceva" - Antena Sport

Zinedine Zidane a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal, vedeta Barcelonei. Fostul mare jucător şi antrenor al lui Real Madrid nu a avut probleme în a-l lăuda pe starul catalanilor.
Într-un interviu acordat pentru spaniolii de la Marca, Zidane a recunoscut că Lamine Yamal este jucătorul care îl încântă cel mai mult atunci când se află în posesia balonului.
Zinedine Zidane, încântat de Lamine Yamal: “Toţi tinerii trebuie să îl aibă ca exemplu”
Zinedine Zidane a dat ca exemplu returul semifinalei UEFA Champions League dintre Inter şi Barcelona. Chiar dacă italienii au obţinut calificarea în ultimul act, la capătul unei duble dramatice, Lamine Yamal a fost cel mai periculos jucător al echipei lui Hansi Flick.
Prestaţia de la Milano a spaniolului l-a încântat pe Zidane şi consideră că vedeta Barcelonei ar trebui să reprezinte un exemplu pentru toţi tinerii fotbalişti:
“Dacă e un jucător care mă încântă atunci când atinge mingea, acela e Lamine Yamal. Este jucătorul care a făcut totul pe teren împotriva lui Inter pe San Siro. A făcut totul de unul singur.
Când îl vezi cum joacă, de exemplu, în a doua repriză (n.r. contra lui Inter). Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea. Să vezi cum cineva domină jocul atât de mult. Este fabulos. Din acest motiv, toţi jucătorii tineri, trebuie să îl aibă ca exemplu pe Lamine”, a declarat Zinedine Zidane, potrivit marca.com.
În acest început de sezon, Lamine Yamal a jucat doar în cinci meciuri, având mai multe probleme în ultimele săptămâni. Din fericire pentru catalani, el a revenit luni la antrenamente şi se aşteaptă să fie apt pentru El Clasico, meci care va avea loc pe 26 octombrie. Acest lucru este îmbucurător, în condiţiile în care catalanii au infirmeria plină. În cele 5 meciuri disputate de Yamal în acest sezon, Yamal a marcat 2 goluri şi a oferit 4 pase decisive.
- Barcelona și-a prezentat tricourile speciale pentru El Clasico. Artistul promovat la derby-ul cu Real Madrid
- Continuă coşmarul pentru Barcelona! Robert Lewandowski s-a accidentat şi ratează El Clasico
- Real Madrid, aproape să se despartă de unul dintre starurile echipei. Anunţul presei din Spania
- Continuă emoţiile pentru Barcelona înainte de El Clasico! Anunţul catalanilor
- Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian