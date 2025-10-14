Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedine Zidane: "Nu am mai văzut niciodată aşa ceva" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedine Zidane: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”

Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedine Zidane: “Nu am mai văzut niciodată aşa ceva”

Publicat: 14 octombrie 2025, 15:54

Comentarii
Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedine Zidane: Nu am mai văzut niciodată aşa ceva

Lamine Yamal / Profimedia

Zinedine Zidane a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal, vedeta Barcelonei. Fostul mare jucător şi antrenor al lui Real Madrid nu a avut probleme în a-l lăuda pe starul catalanilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un interviu acordat pentru spaniolii de la Marca, Zidane a recunoscut că Lamine Yamal este jucătorul care îl încântă cel mai mult atunci când se află în posesia balonului.

Zinedine Zidane, încântat de Lamine Yamal: “Toţi tinerii trebuie să îl aibă ca exemplu”

Zinedine Zidane a dat ca exemplu returul semifinalei UEFA Champions League dintre Inter şi Barcelona. Chiar dacă italienii au obţinut calificarea în ultimul act, la capătul unei duble dramatice, Lamine Yamal a fost cel mai periculos jucător al echipei lui Hansi Flick.

Prestaţia de la Milano a spaniolului l-a încântat pe Zidane şi consideră că vedeta Barcelonei ar trebui să reprezinte un exemplu pentru toţi tinerii fotbalişti:

“Dacă e un jucător care mă încântă atunci când atinge mingea, acela e Lamine Yamal. Este jucătorul care a făcut totul pe teren împotriva lui Inter pe San Siro. A făcut totul de unul singur.

Reclamă
Reclamă

Când îl vezi cum joacă, de exemplu, în a doua repriză (n.r. contra lui Inter). Nu am mai văzut aşa ceva în viaţa mea. Să vezi cum cineva domină jocul atât de mult. Este fabulos. Din acest motiv, toţi jucătorii tineri, trebuie să îl aibă ca exemplu pe Lamine”, a declarat Zinedine Zidane, potrivit marca.com.

În acest început de sezon, Lamine Yamal a jucat doar în cinci meciuri, având mai multe probleme în ultimele săptămâni. Din fericire pentru catalani, el a revenit luni la antrenamente şi se aşteaptă să fie apt pentru El Clasico, meci care va avea loc pe 26 octombrie. Acest lucru este îmbucurător, în condiţiile în care catalanii au infirmeria plină. În cele 5 meciuri disputate de Yamal în acest sezon, Yamal a marcat 2 goluri şi a oferit 4 pase decisive.

Proiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medieProiect: Poliția va putea folosi camerele autorităților locale și ale CNAIR, apare viteza medie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Observator
Momentul în care mama şi fetiţa ei sunt spulberate pe trecere, în Capitală. Filmare cu camera de bord
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil! Parcă au fost la ședințele mele de pregătire!”
18:32
Universitatea Cluj, transfer de perspectivă! L-a convins pe Neluțu Sabău după ce a marcat un hattrick
17:58
România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele de start
17:41
“Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu
17:24
Fenerbahce vrea titlul în Turcia! Fostul star de la Real Madrid, așteptat la Istanbul
17:14
Gigi Becali şi-a verificat contul bancar. Jucătorul pe care aşteaptă să primească de urgenţă 6 milioane de euro!
17:12
Fiul lui Elias Charalambous visează să joace la FCSB: “Poate mă va antrena tata”
Vezi toate știrile
1 Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat 2 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 3 Greşeala lui Edi Iordănescu pe care Lucescu a reparat-o la naţionala României. Dan Petrescu: “Băi, dar chiar nimeni nu vede” 4 Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru” 5 Gigi Becali i-a găsit înlocuitor lui Mihai Popescu, după accidentarea de la națională: „Nu poți să stai într-un jucător” 6 „La asta să răspunzi tu”. Ralf Rangnick a răbufnit după ce Austria a fost învinsă de România: „Nu am venit cu nasul pe sus”
Citește și
Cele mai citite
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua