Lamine Yamal l-a uimit pe Zinedine Zidane: "Nu am mai văzut niciodată aşa ceva" - Antena Sport

Zinedine Zidane a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Lamine Yamal, vedeta Barcelonei. Fostul mare jucător şi antrenor al lui Real Madrid nu a avut probleme în a-l lăuda pe starul catalanilor.

Într-un interviu acordat pentru spaniolii de la Marca, Zidane a recunoscut că Lamine Yamal este jucătorul care îl încântă cel mai mult atunci când se află în posesia balonului.

Zinedine Zidane, încântat de Lamine Yamal: “Toţi tinerii trebuie să îl aibă ca exemplu”

Zinedine Zidane a dat ca exemplu returul semifinalei UEFA Champions League dintre Inter şi Barcelona. Chiar dacă italienii au obţinut calificarea în ultimul act, la capătul unei duble dramatice, Lamine Yamal a fost cel mai periculos jucător al echipei lui Hansi Flick.

Prestaţia de la Milano a spaniolului l-a încântat pe Zidane şi consideră că vedeta Barcelonei ar trebui să reprezinte un exemplu pentru toţi tinerii fotbalişti:

“Dacă e un jucător care mă încântă atunci când atinge mingea, acela e Lamine Yamal. Este jucătorul care a făcut totul pe teren împotriva lui Inter pe San Siro. A făcut totul de unul singur.