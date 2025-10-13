Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta! Ce îi pregăteşte preşedintele Barcelonei starului argentinian - Antena Sport

Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021.

Joan Laporta s-a confesat în mod intim în cadrul emisiunii „Bestial” difuzată de postul catalan 3Cat. Preşedintele Barça a acceptat chiar să se supună unui interogatoriu surprinzător în care trebuia să răspundă spontan între două propuneri.

Lionel Messi s-a împăcat cu Joan Laporta: “Sperăm să îi aducem omagiul pe care îl merită”

Liderul catalan a vorbit şi despre rolul său de preşedinte, pe care îl ocupă din 2021 (după un prim mandat între 2003 şi 2010). Imediat după ce a fost ales, a trebuit să gestioneze cazul controversat al lui Lionel Messi, al cărui contract nu a putut fi reînnoit din cauza situaţiei financiare precare a clubului. Câştigătorul a opt Balonuri de Aur, care s-a alăturat atunci PSG, a rămas cu o mare ranchiună care încă nu s-a atenuat. Dar Laporta asigură că are relaţii bune cu argentinianul şi încă intenţionează să-i aducă un omagiu.

El a dezvăluit acest lucru în urma întrebării „Cruyff sau Messi, cine este Dumnezeu?”. „Cruyff”, a răspuns el, fără a avea grijă să-l menajeze pe argentinian. „Messi şi cu mine am avut o relaţie foarte bună. Când nu i-am reînnoit contractul, aceasta s-a deteriorat, dar apoi am reuşit să o refacem mai mult sau mai puţin. Sperăm să îi putem aduce omagiul pe care îl merită.”

Laporta a făcut o autocritică cu privire la caracterul său uneori furtunos. „Trebuie să-mi controlez accesele de furie, pentru că sunt pasionat”, a declarat el. „Când sunt supărat, sunt ca o sticlă de cava (vin spumant catalan): explodez, dar nu durează mult. Nu port pică. Nu trăim cu resentimente.”