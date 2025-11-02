Lamine Yamal, primul gol în La Liga după mai bine de două luni! De când nu a mai marcat din acţiune starul de 18 ani - Antena Sport

Lamine Yamal a deschis scorul în meciul dintre Barcelona şi Elche, din etapa cu numărul 11 din La Liga, după numai 9 minute de joc. Starul de 18 ani al catalanilor nu a avut cel mai bun început de sezon.
Accidentările şi viaţa extrasportivă au definit începutul de sezon al lui Lamine Yamal. Starul catalanilor vrea să dea uitării această perioadă prin golul marcat împotriva celor de la Elche.
Lamine Yamal, la primul gol marcat din acţiune după 78 de zile
După 9 minute de joc, Balde a interceptat foarte bine o pasă greşită a oaspeţilor la mijlocul terenului, iar după o cursă până la aproximativ 20 de metri de linia porţii, l-a găsit excelent pe Yamal în careu.
Tânărul de 18 ani al Barcelonei a preluat şi a şutat cu stângul, direct lângă bara porţii lui Inaki Pena, portarul care evoluează sub formă de împrumut la Elche chiar de la Barcelona.
STARBOY ⭐ pic.twitter.com/emwrjq5Ghe
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 2, 2025
Acesta este un gol extrem de important pentru Lamine Yamal, cel care nu a mai marcat în La Liga de mai bine de două luni, de pe 31 august. După reuşitele cu Mallorca, în prima etapă, şi Rayo Vallecano, în etapa a treia, tânărul de 18 ani nu a mai înscris în campionat. De menţionat şi că a ratat patru meciuri din cauza accidentărilor, jucând doar de trei ori în această perioadă în La Liga.
Lamine Yamal a mai înscris pentru Barcelona şi pe 21 octombrie, în meciul din UEFA Champions League, contra lui Olympiacos, scor 6-1, din lovitură de la 11 metri.
De altfel, acesta este primul gol marcat din acţiune de Lamine Yamal de la meciul din prima etapă din La Liga, cu Mallorca, de pe 16 august.
La două minute distanţă, Ferran Torres a majorat diferenţa pentru catalani, din pasa lui Fermin Lopez. Înainte de pauză, în minutul 42, Rafa Mir a redus din diferenţă, din pasa lui Nunez.
- „Zici că s-a născut aici”. Ionuț Radu, lăudat la scenă deschisă după victoria dramatică a Celtei Vigo. Nota primită
- Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva de la uriaşul Ferenc Puskas
- Harry Kane la Barcelona, lovitura încercată de catalani! Anunţul presei spaniole
- Real Madrid a “spulberat-o” acasă pe Valencia. Kylian Mbappe a reuşit o dublă
- S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot”