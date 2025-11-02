Lamine Yamal, primul gol în La Liga după mai bine de două luni! De când nu a mai marcat din acţiune starul de 18 ani - Antena Sport

Lamine Yamal a deschis scorul în meciul dintre Barcelona şi Elche, din etapa cu numărul 11 din La Liga, după numai 9 minute de joc. Starul de 18 ani al catalanilor nu a avut cel mai bun început de sezon.

Accidentările şi viaţa extrasportivă au definit începutul de sezon al lui Lamine Yamal. Starul catalanilor vrea să dea uitării această perioadă prin golul marcat împotriva celor de la Elche.

Lamine Yamal, la primul gol marcat din acţiune după 78 de zile

După 9 minute de joc, Balde a interceptat foarte bine o pasă greşită a oaspeţilor la mijlocul terenului, iar după o cursă până la aproximativ 20 de metri de linia porţii, l-a găsit excelent pe Yamal în careu.

Tânărul de 18 ani al Barcelonei a preluat şi a şutat cu stângul, direct lângă bara porţii lui Inaki Pena, portarul care evoluează sub formă de împrumut la Elche chiar de la Barcelona.