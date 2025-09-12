Lovitură pentru Xabi Alonso! Jucătorul Realului s-a accidentat și va lipsi 3 luni - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Xabi Alonso! Jucătorul Realului s-a accidentat și va lipsi 3 luni

Daniel Işvanca Publicat: 12 septembrie 2025, 21:24

Jucătorii celor de la Real Madrid / Getty Images

Real Madrid va juca etapa aceasta pe terenul celor de la Real Sociedad, iar Xabi Alonso a primit vești proaste la ultimul antrenament al „los blancos”. Presa din Spania scrie că Antonio Rudiger a acuzat probleme medicale, iar verdictul este unul crunt.

Fundașul german va fi indisponibil pentru următoarele trei luni, ceea ce îi dă mari bătăi de cap antrenorului sosit în această vară pe banca celui mai important club din Spania.

Antonio Rudiger, accidentare serioasă! Vești proaste pentru Xabi Alonso

Real Madrid nu scapă de povara accidentărilor nici în acest sezon, iar antrenorul Xabi Alonso a primit vești proaste chiar înaintea partidei cu Real Sociedad, din etapa cu numărul 4 din La Liga.

După ce a jucat în ambele meciuri disputate de naționala Germaniei în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, Antonio Rudiger s-a accidentat și va lipsi mult timp de pe gazon.

Cotidianul Marca anunță că stoperul german a suferit o leziune la mușchiul rectus femoris al piciorului stâng, iar perioada de absență este cuprinsă între două și trei luni.

Real Madrid, start excelent de sezon în Spania

Real Madrid a început ca din tun noul sezon din campionatul Spaniei. La stagiunea de debut a lui Xabi Alonso, „los blancos” au maximum de puncte după primele trei runde.

Madrilenii au învins Osasuna, Real Oviedo și Mallorca, iar în runda a patra vor juca în deplasare pe terenul celor de la Real Sociedad. Real s-a impus în ultimele trei deplasări contra acestei adversare.

