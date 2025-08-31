Real Madrid, 3/3 în campionat. Jucătorii lui Xabi Alonso au întors rezultatul și au învins Mallorca - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid, 3/3 în campionat. Jucătorii lui Xabi Alonso au întors rezultatul și au învins Mallorca

Real Madrid, 3/3 în campionat. Jucătorii lui Xabi Alonso au întors rezultatul și au învins Mallorca

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 8:16

Jucătorii lui Real Madrid celebrând un gol / Profimedia

Real Madrid a câştigat sâmbătă seara, pe teren propriu, meciul cu formaţia Mallorca, scor 2-1, în etapa a treia din La Liga.

Grație acestei victorii, echipa lui Xabi Alonso își menține poziția din topul ierarhiei spaniole.

Real Madrid, a treia victorie din trei posibile în La Liga

Vedat Muriqi a deschis scorul pe Santiago Bernabeu, în minutul 18, aducându-i pe oaspeţi în avantaj, dar madrilenii au întors rezultatul în numai două minute. Mai întâi Huijsen a pasat şi Arda Guler a egalat, în minutul 37, pentru ca după jumai un minut assist-ul să fie al lui Valverde, iar golul al lui Vinicius Junior.

A fost 2-1 la pauză, iar “Los Blancos” au avut un gol anulat în minutul 57, la Guler. Real s-a impus, în cele din urmă, cu 2-1 şi a ajuns la trei victorii consecutive, conducând în clasamentul campionatului spaniol, cu 9 puncte, potrivit news.ro.

