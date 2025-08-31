Real Madrid, 3/3 în campionat. Jucătorii lui Xabi Alonso au întors rezultatul și au învins Mallorca - Antena Sport

Real Madrid a câştigat sâmbătă seara, pe teren propriu, meciul cu formaţia Mallorca, scor 2-1, în etapa a treia din La Liga.
Grație acestei victorii, echipa lui Xabi Alonso își menține poziția din topul ierarhiei spaniole.
Real Madrid, a treia victorie din trei posibile în La Liga
Vedat Muriqi a deschis scorul pe Santiago Bernabeu, în minutul 18, aducându-i pe oaspeţi în avantaj, dar madrilenii au întors rezultatul în numai două minute. Mai întâi Huijsen a pasat şi Arda Guler a egalat, în minutul 37, pentru ca după jumai un minut assist-ul să fie al lui Valverde, iar golul al lui Vinicius Junior.
MÁS TRES pic.twitter.com/iknWWyT0Vj
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 30, 2025
A fost 2-1 la pauză, iar “Los Blancos” au avut un gol anulat în minutul 57, la Guler. Real s-a impus, în cele din urmă, cu 2-1 şi a ajuns la trei victorii consecutive, conducând în clasamentul campionatului spaniol, cu 9 puncte, potrivit news.ro.
- Probleme pentru Hansi Flick la Barcelona. Titularul care s-a accidentat şi va rata şi naţionala
- Kylian Mbappe şi Vinicius, ţinta insultelor rasiste la meciul Oviedo – Real Madrid 0-3
- Lucas Vazquez va semna cu Bayer Leverkusen după despărţirea de Real Madrid
- Andrei Raţiu, cel mai slab de pe teren în Bilbao – Rayo 1-0! Nota primită după ce l-a înfruntat pe Nico Williams
- Barcelona vrea să transfere din La Liga! Jucătorul pe care au „pus ochii” catalanii