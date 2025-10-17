Spaniolii au reacționat după ce Ionuț Radu a revenit la națională după o pauză de doi ani: „A risipit îndoielile” - Antena Sport

Ionuț Radu a revenit la echipa națională a României după o perioadă lungă de inactivitate sub tricolor, iar evoluțiile sale au confirmat că se află într-o formă excelentă în acest sezon.
Spaniolii au reacționat și ei după ce acesta a fost titular în partidele cu Moldova și Austria. Aceștia l-au lăudat pe goakeeperul român și au transmis că aceste meciuri l-au ajutat să câștige la capitolul siguranță.
Ionuț Radu, lăudat de presa din Spania după dubla cu Moldova și Austria
La 28 de ani, Ionuț Radu a reușit să îi învingă pe Horațiu Moldova și Ștefan Târnovanu în ceea ce privește postul de titular la echipa națională de fotbal a României. Acesta a primit un vot de încredere din partea lui Mircea Lucescu și a apărat și cu Moldova, dar și contra Austriei. Presa spaniolă a remarcat evoluțiile excelente ale portarului din această pauză internațională și l-a lăudat pe acesta pentru prestațiile bune.
„Pauza internațională a confirmat că Andrei Radu este într-o formă excelentă. Portarul român, care s-a remarcat în ultimele meciuri ale echipei Celta, s-a întors la echipa națională după o absență de doi ani și a fost titular, contribuind la două victorii.
De asemenea, a reușit primul său meci fără gol primit în acest sezon, în victoria crucială cu 1-0 împotriva Austriei, care a menținut speranțele echipei de a se califica la Cupa Mondială. Prin intervențiile sale, în special prin reflexele sale, Radu a risipit îndoielile care l-au bântuit în primele săptămâni la Vigo”, au scris spaniolii de la as.com.
