Meciul lui Andrei Rațiu, amânat dintr-un motiv cum rar se vede. Decizia luată după scandalul făcut de Rayo - Antena Sport

Meciul dintre Rayo Vallecano şi Oviedo va fi reprogramat deoarece, aşa cum a anunţat La Liga într-un comunicat, “gazonul de pe Estadio de Vallecas nu îndeplineşte garanţiile necesare pentru ca meciul să se desfăşoare în siguranţă“, scrie EFE.

La Liga subliniază că Rayo Vallecano a depus “eforturi semnificative în această săptămână, întreprinzând o înlocuire completă a gazonului, cu scopul de a permite desfăşurarea meciului conform programului. Cu toate acestea, condiţiile meteorologice nefavorabile din timpul executării acestor lucrări, precum şi prognoza pentru orele următoare, care prevedea ploi continue, au împiedicat terenul să atingă starea optimă necesară“, se arată în comunicat.

Meciul lui Andrei Rațiu, amânat la scurt timp după izbucnirea scandalului făcut de Rayo

Pe parcursul acestui proces, La Liga a monitorizat constant lucrările de întreţinere şi pregătire a terenului, lucrând în coordonare cu clubul şi urmărind continuu evoluţia stării terenului. Atât clubul, cât şi La Liga au epuizat toate resursele disponibile pentru a încerca să joace meciul până în ultimul moment.

În ultimele săptămâni, antrenorul lui Rayo Vallecano, Inigo Perez, precum şi mai mulţi jucători şi-au exprimat nemulţumirea faţă de starea suprafeţei de joc, declarând-o “nepotrivită pentru un club de top” şi numind-o o “ruşine“.

În plus, echipa lui Andrei Rațiu a lansat recent un atac către conducerea clubului, numind toate problemele cu care se confruntă jucătorii și staff-ul, printre care și situația terenului aflat într-o stare precară.