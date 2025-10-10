Ofertă uriașă pentru Vinicius Jr! Cine este clubul care oferă 300 de milioane de euro pentru brazilian - Antena Sport

Vinicius Junior este în continuare monitorizat de cluburile de top din Arabia Saudită, iar la adresa starului brazilian a venit o nouă ofertă „extraterestră”. Real Madrid are șansa de a obține o „avere” în schimbul fotbalistului de 25 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai mult decât atât, oferta este și pe placul jucătorului, care va fi recompensat cu un salariu uluitor, pe care niciun club din Europa nu și-ar putea permite să-l plătească.

300 de milioane de euro pentru Vinicius Jr! Cine oferă suma uriașă pentru brazilian

Cluburile din Arabia Saudită pregătesc un nou asalt pentru a-l convinge pe Vinicius Junior, iar oferta înaintată de către cei de la Al-Ahli este una pe care Real Madrid nu o poate refuza.

Potrivit 4-4-2.com, formația din Saudi Pro League este dispusă să ofere 300 de milioane de euro în schimbul brazilianului, asta după ce jucătorul a refuzat în repetate rânduri să-și prelungească contractul cu Real.

Mai mult decât atât, acum aproximativ doi ani, acesta ar fi avut o întrevedere cu mai mulți oficiali din Arabia Saudită, care au dorit să-l transfere încă de atunci. Pe lângă cele 300 de milioane de euro pentru transfer, arabii i-ar oferi lui Vinicius și un salariu anual de aproximativ 100 de milioane de euro.