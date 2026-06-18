OFICIAL | Antrenor nou pentru Andrei Raţiu la Rayo Vallecano

Internaţionalul român al celor de la Rayo Vallecano, Andrei Raţiu, a aflat numele noului antrenor care a venit în locul lui Inigo Perez, cel care a fost la cârma echipei în ultimii 2 ani.

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Benat San Jose, ultima oară la Eibar în liga secundă spaniolă, a devenit noul antrenor al clubului Rayo Vallecano din La Liga, finalista din Conference League, scrie EFE.

Rayo Vallecano a anunţat numirea noului antrenor

San Jose, 46 de ani, îi succede antrenorului Inigo Perez, care a plecat la finalul lunii mai şi a semnat un contract pe trei ani cu Villarreal. În sezonul trecut, San Jose a condus Eibar pe locul 8 în La Liga 2, dar se va afla la prima experienţă în La Liga.

Noul antrenor al internaţionalului român Andrei Raţiu a antrenat pe patru continente diferite, trecând pe la cluburi precum Real Sociedad (echipele de tineret), Antofagasta (Chile), Bolívar (Bolivia), Al-Ettifaq (Arabia Saudită), Eupen (Belgia), Mazatlan (Mexic), Atlas (Mexic) şi Eibar (Spania).

Sezonul trecut, Rayo Vallecano s-a clasat pe locul 8 în La Liga, la un punct de Getafe, care a prins ultimul loc de cupă europeană, dar a jucat finala Conference League, pierdută în faţa lui Crystal Palace (0-1), notează agerpres.