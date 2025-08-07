Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă

OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă

Publicat: 7 august 2025, 16:51

Comentarii
OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă

Ronald Araujo, în timpul meciului cu Vissel Kobe / Profimedia

FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anunţat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun acord cu Direcţia Sportivă şi staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar banderola de căpitan lui Ter Stegen”, a scris Barca într-un scurt comunicat.

Ronald Araujo va purta banderola de căpitan la Barcelona

“În această perioadă, atribuţiile de căpitan vor fi preluate de Ronald Araujo”, a precizat FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei, notează agerpres.ro.

Joi dimineaţa, Daily Sport şi portalul de ştiri 3Cat au relatat că liderii Barcelonei l-au însărcinat pe antrenorul Hansi Flick să-l informeze pe Ter Stegen despre măsură. Conform surselor, decizia a venit după ce internaţionalul german a refuzat să-şi dea consimţământul pentru transmiterea datelor medicale către liga spaniolă. Barca a deschis, de asemenea, proceduri disciplinare împotriva sa în această privinţă.

Ter Stegen s-ar fi aflat joi la centrul de antrenament al clubului, dar nu a comentat. El este indisponibil după ce a suferit recent o operaţie la spate şi a declarat pe reţelele de socializare că va lipsi aproximativ trei luni.

Reclamă
Reclamă

Tensiuni între Barcelona şi Ter Stegen

Barca nu a spus cât timp va lipsi. Fără raportul medical, liga nu poate stabili dacă va lipsi suficient de mult pentru a permite clubului să înregistreze alţi jucători. Se crede că ter Stegen era conştient de acest lucru când a vorbit despre trei luni.

Din acest motiv, campioana Spaniei, aflată în dificultăţi financiare, nu a putut să-l înregistreze pe portarul nou-semnat Joan Garcia şi pe Wojchiech Szczesny, care şi-a reînnoit contractul. Liga spaniolă începe pe 15 august.

Barcelona vrea să-l retrogradeze pe ter Stegen, care este la club din 2014, de la prima la a treia opţiune după sosirea lui Garcia. Un transfer al germanului, în ciuda unui contract până în 2028, ar aduce economii datorită salariului său mare, dar acest lucru pare puţin probabil în această perioadă de transferuri din cauza accidentării.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Observator
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
Fanatik.ro
Legătura neștiută dintre Călin Georgescu și Ion Iliescu. Cum au colaborat cei doi pentru a obține bani pentru baronii PSD
18:14
Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa
18:08
Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: “Răbdarea patronului a cam luat sfârşit”
17:57
Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League
17:47
Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: “A oferit referinţe pozitive”
17:31
Andrei Raţiu, deţinut în totalitate de Rayo Vallecano! Acord cu Villarreal
16:53
Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 6 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă