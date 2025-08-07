OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă - Antena Sport

FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anunţat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP.
“În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun acord cu Direcţia Sportivă şi staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar banderola de căpitan lui Ter Stegen”, a scris Barca într-un scurt comunicat.
Ronald Araujo va purta banderola de căpitan la Barcelona
“În această perioadă, atribuţiile de căpitan vor fi preluate de Ronald Araujo”, a precizat FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei, notează agerpres.ro.
Joi dimineaţa, Daily Sport şi portalul de ştiri 3Cat au relatat că liderii Barcelonei l-au însărcinat pe antrenorul Hansi Flick să-l informeze pe Ter Stegen despre măsură. Conform surselor, decizia a venit după ce internaţionalul german a refuzat să-şi dea consimţământul pentru transmiterea datelor medicale către liga spaniolă. Barca a deschis, de asemenea, proceduri disciplinare împotriva sa în această privinţă.
Ter Stegen s-ar fi aflat joi la centrul de antrenament al clubului, dar nu a comentat. El este indisponibil după ce a suferit recent o operaţie la spate şi a declarat pe reţelele de socializare că va lipsi aproximativ trei luni.
Tensiuni între Barcelona şi Ter Stegen
Barca nu a spus cât timp va lipsi. Fără raportul medical, liga nu poate stabili dacă va lipsi suficient de mult pentru a permite clubului să înregistreze alţi jucători. Se crede că ter Stegen era conştient de acest lucru când a vorbit despre trei luni.
Din acest motiv, campioana Spaniei, aflată în dificultăţi financiare, nu a putut să-l înregistreze pe portarul nou-semnat Joan Garcia şi pe Wojchiech Szczesny, care şi-a reînnoit contractul. Liga spaniolă începe pe 15 august.
Barcelona vrea să-l retrogradeze pe ter Stegen, care este la club din 2014, de la prima la a treia opţiune după sosirea lui Garcia. Un transfer al germanului, în ciuda unui contract până în 2028, ar aduce economii datorită salariului său mare, dar acest lucru pare puţin probabil în această perioadă de transferuri din cauza accidentării.