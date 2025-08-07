OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă - Antena Sport

FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anunţat oficial gruparea blaugrana, scrie AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“În urma procedurii disciplinare iniţiate împotriva lui Marc-Andre ter Stegen şi în aşteptarea unei soluţionări definitive a acestei chestiuni, clubul, de comun acord cu Direcţia Sportivă şi staff-ul tehnic, a decis să-i retragă temporar banderola de căpitan lui Ter Stegen”, a scris Barca într-un scurt comunicat.

Ronald Araujo va purta banderola de căpitan la Barcelona

“În această perioadă, atribuţiile de căpitan vor fi preluate de Ronald Araujo”, a precizat FC Barcelona, campioana en-titre a Spaniei, notează agerpres.ro.

Joi dimineaţa, Daily Sport şi portalul de ştiri 3Cat au relatat că liderii Barcelonei l-au însărcinat pe antrenorul Hansi Flick să-l informeze pe Ter Stegen despre măsură. Conform surselor, decizia a venit după ce internaţionalul german a refuzat să-şi dea consimţământul pentru transmiterea datelor medicale către liga spaniolă. Barca a deschis, de asemenea, proceduri disciplinare împotriva sa în această privinţă.

Ter Stegen s-ar fi aflat joi la centrul de antrenament al clubului, dar nu a comentat. El este indisponibil după ce a suferit recent o operaţie la spate şi a declarat pe reţelele de socializare că va lipsi aproximativ trei luni.