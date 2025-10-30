Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius - Antena Sport

Închide meniul
Peste toate starurile lumii! Clasamentul în care Andrei Rațiu este mai bun decât Haaland și Vinicius

Daniel Işvanca Publicat: 30 octombrie 2025, 18:08

Andrei Rațiu într-un meci din La Liga / Getty Images)

Andrei Rațiu este în formă maximă în acest sezon și a jucat în toate partidele pentru Rayo Vallecano în campionatul Spaniei. Fundașul român continuă să evolueze la nivel ridicat, în speranța că va prinde curând un transfer la o echipă de top.

Mai mult decât atât, internaționalul român este pe primul loc într-o ierarhie selectă, fiind peste staruri precum Erling Haaland (Manchester City) și Vinicius Junior (Real Madrid).

Andrei Rațiu, primul în clasamentul celor mai rapizi fotbaliști

S-a vorbit mult despre transferul lui Andrei Rațiu la o altă echipă din Europa, însă fotbalistul în vârstă de 27 de ani a rămas la Rayo Vallecano. Evoluțiile sale sunt solide, el reușind să adune 12 apariții în acest sezon la gruparea din La Liga.

Statisticienii de la Transfer Room au publicat un clasament al celor mai rapizi fotbaliști din top 5 campionate ale Europei, iar jucătorul român este primul în această ierarhie.

Viteza maximă atinsă de fundașul dreapta a fost de 34,7 km/oră, cu 0,1 km peste Raoul Bellanova, jucătorul celor de la Atalanta. Podiumul este complet de Pedro Neto, cel care îmbracă tricoul celor de la Chelsea. Erling Haaland și Vinicius Junior sunt și ei prezenți în acest clasament, dar aceștia se clasează pe locurile 5, respectiv 7.

