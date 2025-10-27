Andrei Rațiu, nemulţumit că a rămas la Rayo Vallecano? Mesaj către conducere: "Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Rațiu, nemulţumit că a rămas la Rayo Vallecano? Mesaj către conducere: “Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu”

Radu Constantin Publicat: 27 octombrie 2025, 16:58

Andrei Raţiu, cu steagul României / Profimedia

Numele lui Andrei Raţiu a fost intens mediatizat în vară, când a fost dat ca şi transferat de la Rayo Vallecano! Pe urmele lui au fost mai multe echipe din Europa, printre ele Napoli, Wolverhampton sau FC Barcelona – conform presei din Spania. Suma de transfer solicitată de club, de 25 de milioane de euro, a fost considerată însă prea mare.

Andrei Raţiu a trimis câteva săgeţi către conducere, lăsând de înţeles că situaţia din vară, când nu s-a mai transferat, nu a fost una pe placul lui. „A fost o vară agitată. Până la finalul perioadei de transferuri, nu știam ce se va întâmpla. Am rămas. Acum depinde de conducere dacă sunt fericit sau nu”, a spus Andrei Rațiu, citat de elgoldigital.

Wolverhampton a oferit 18 milioane de euro

După un sezon excelent în LaLiga, la finalul căruia a fost desemnat cel mai bun fundaș dreapta din campionat, Andrei Rațiu a ajuns în vizorul mai multor cluburi importante din străinătate. Presa spaniolă dezvăluia în august că Rayo Vallecano a primit o ofertă de 18 milioane de euro pentru internaționalul român, însă fără a dezvălui numele clubului. La două luni distanță, Mundo Deportivo dezvăluie că Wolverhampton Wanderers este clubul care a făcut propunerea pentru Rațiu. Oferta venită din Anglia a fost refuzată.

 

