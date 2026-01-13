Prima reacţie a lui Xabi Alonso după ce a fost dat afară de la Real Madrid - Antena Sport

Închide meniul
Prima reacţie a lui Xabi Alonso după ce a fost dat afară de la Real Madrid

Prima reacţie a lui Xabi Alonso după ce a fost dat afară de la Real Madrid

Dan Roșu Publicat: 13 ianuarie 2026, 14:19

Xabi Alonso, pe banca lui Real Madrid - Profimedia Images

Xabi Alonso a oferit o primă reacţie după ce a fost demis de Florentino Perez de la Real Madrid. Despărţirea a venit a doua zi după eşecul din Supercupa Spaniei, 2-3 cu rivala Barcelona.

Venit de la Bayer Leverkusen, Xabi a fost antrenorul lui Real Madrid timp de 232 de zile. El a obţinut 24 de victorii în cele 34 de meciuri disputate în toate competiţiile şi i-a lăsat pe galactici, la 4 puncte de ocupanta primului loc din La Liga, Barcelona.

“Acest capitol al carierei mele s-a încheiat și nu a ieșit așa cum ne-am fi dorit. A o antrena pe Real Madrid a fost atât o onoare, cât și o responsabilitate.

Mulțumesc clubului, jucătorilor și, mai presus de toate, fanilor și comunității madrilene pentru încrederea și sprijinul acordat. Plec cu respect, recunoștință și mândria de a fi dat tot ce am putut”, a scris Alonso, pe Instagram.

Cât o costă pe Real Madrid demiterea lui Xabi Alonso

Plecarea lui Xabi Alonso e una costisitoare pentru Real Madrid. Clubul condus de Florentino Perez a achitat 15 milioane de euro numai pentru a-l aduce pe Santiago Bernabeu, aceasta fiind clauza de reziliere pe care spaniolul o avea la Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso avea un salariu stagional de 8-9 milioane de euro, iar despărţirea de spaniol ar costa-o pe Real Madrid alte 15 milioane de euro, pe lângă cele 15 deja plătite pentru a-l aduce în Spania.

 

 

